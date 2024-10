Al castello di Bran, tra i numerosi oggetti da cucina in legno e il vestiario tipico della ruralità rumena, si possono ancora scovare alcuni oggetti risalenti al periodo sovietico o memorabilia dal gusto fortemente macabro. Per attrarre i turisti, specialmente i nostalgici di un’epoca che non hanno mai vissuto se non con la ferrea propaganda sovietica in Italia, le bancarelle offrono in bella vista alcune tazze raffiguranti la falce e il martello con il volto del dittatore Ceaușescu. La polvere, ormai accumulatasi da qualche anno sul fondo dei boccali, è il chiaro segno di una profonda intolleranza nei confronti della figura del nativo di Scornicești. Alcuni rumeni del luogo, specialmente i rivenditori di cianfrusaglie, passano oltre questi ricordi lugubri in ceramica e con un gesto eloquente della mano destra, si mettono il passato alle spalle e proseguono lungo le strade della Transilvania tra un passaggio sul carretto trainato da una coppia di cavalli e una sana bevuta di pálinka.

L’autunno in Transilvania

L’ottobre rumeno tra le vie asfaltate della Transilvania è un miscuglio di montagne di rape, campi sterminati di granturco e uomini e donne che al “Da” russo preferiscono rispondere con il “Ja” tedesco. È un fattore linguistico che potrebbe apparire banale al lettore, ma che mi ha portato a riflettere a lungo sulla storia, sulle tradizioni e sui sentimenti che i rumeni di Transilvania nutrono nei confronti dei tedeschi. Mentre rimugino sulle parole e sui gesti di questo popolo nobile, la macchina mi porta da Krondstadt a Schäßburg, passando per Birthälm e Hermannstadt. Leggendoli così, nell’ordine del percorso dalla Transilvania centrale ai suoi prodromi meridionali, sembra di essere ancora in territorio tedesco. In effetti, sia le architetture sacre sia i palazzi mi ricordano Vienna, München, Salisburgo.

Queste città sono pervase da un comune sentire germanico che permane soprattutto nella memoria popolare, nei simboli sacri e nelle statue. Di quest’ultime, la più celebre è quella di Johannes Honter, riformatore protestante e teologo nato nella Transilvania sassone, la quale si erge all’esterno della navata di sinistra della Schwarze Kirche di Brașov (o Krondstadt).

Proseguendo sia geograficamente sia temporalmente, un altro simbolo della presenza germanica in Transilvania sono le lapidi della chiesa fortificata di Viscri, le quali sono incise con caratteri gotici che danno vita a parole e messaggi sacri in tedesco.

Reminiscenze tedesche

Insomma, nella Transilvania che si estende al di sopra della celebre strada Transfăgărășan troverete molto dell’influenza tedesca tra il Medioevo e il Rinascimento. Tuttavia, se continuassimo a far scorrere le lancette verso la contemporaneità, resteremmo sorpresi da ciò che la cattedrale luterana di Sibiu offre agli occhi attenti degli studiosi della storia e a chi, scevro da certe opere memorialistiche create ad hoc, ricorda la tragica caduta dell’Europa dopo la Seconda guerra mondiale.

Al suo interno vi è una lunghissima serie di lapidi contenenti i nomi dei tedeschi di Transilvania caduti tra il 1941 e il 1945 nella guerra contro il bolscevismo, ma soprattutto i nomi dei deportati nei gulag russi dal mese di gennaio del ’45 sino al 1950. Ben fissi al muro, le lapidi scorrono come pagine di un quaderno sacro, ove nomi su nomi di martiri scorrono come un brivido lungo la schiena di chi, proveniente dall’Italia, difficilmente può osare la proposta di ricordare chi ha deciso di stare dal lato “sbagliato” della storia. Eppure, in Romania, nessuno ha osato dimenticare le tremende lacerazioni inferte ai suoi connazionali dalle fauci della Russia sovietica.

L’antica Dacia

L’unione dei popoli che oggi abitano le terre dell’antica Dacia gode di una memoria storica e di un senso di patriottismo con pochissimi eguali nella storia. Certi personaggi del loro passato, da Michele I a Ceaușescu, figurano raramente nelle strade, nei palazzi storici, soprattutto tra i ricordi “positivi” dei rumeni. Qualcuno, in tempi difficili, aveva avvertito i rumeni: “Chi si stacca da noi, affonda”. Tuttavia, essendo memorie di viaggio, ritengo sia inutile scomodare Caballero Jurado e Landwehr con il loro lavoro sui volontari romeni nella Seconda guerra mondiale pubblicato da Novantico.

Leggete Hertha Müller, premio Nobel per la letteratura, scrittrice titanica della resistenza tedesca contro i sovietici e sapiente cronista degli orrori dei gulag grazie alla testimonianza del poeta Oskar Pastior, il quale si rivelò essere, poco dopo la sua morte, un agente della “Securitate”, una delle più brutali polizie segrete dell’Europa orientale. Non v’è nulla di scontato in Transilvania.

