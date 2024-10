La strage di Gorla è ignorata da quasi tutti gli italiani non coevi ai fatti ed è stata rimossa dai milanesi non coinvolti in questo dramma. Ma non è stata dimenticata da Elizabeth Lee Martinez, console degli Stati Uniti in città, che nel 2019 ha mandato un messaggio di cordoglio al sindaco. Dopo il covid, a sue spese, è venuto a Milano Robert Bloomhoff di San Diego, California, professore di storia, discendente di aviatori, per dire ai superstiti: “I’m Sorry“.