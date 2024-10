L’immagine artefatta e hollywoodiana di quella che è stata per decenni rappresentata e proclamata come la terra dei liberi e dei giusti, patria della democrazia, è ormai in decomposizione: gli Stati Uniti hanno da tempo mostrato il loro vero volto. Un volto che puzza terribilmente di violenza, guerre e minacce alla pace tra le Nazioni.

In vista delle elezioni americane del prossimo novembre, il nuovo numero di FUOCO – la Rivista politicamente scorretta – ha deciso di analizzare a tutto tondo il ruolo della piovra a stelle e strisce negli equilibri mondiali. Lo Speciale analizza la prospettiva, il ruolo ed il significato della ‘pax americana’ con uno sguardo alla competizione elettorale tra Repubblicani, guidati da Donald Trump, ed il fronte democratico di Kamala Harris. E lo fa con i contributi del professore Andrea Zhok, il giornalista Aldo Braccio, lo scrittore Valerio Savioli e l’analisi dell’editore Eduardo Zarelli.

Restando sempre nel mondo delle relazioni internazionali è affidato a Roberto Giacomelli il non semplice compito di analizzare l’assurda operazione di disinformazione e lavaggio delle menti in atto: c’è chi vorrebbe normalizzare il genocidio palestinese e Giacomelli ci spiega come questo stia subdolamente avvenendo.

Di transizione ecologica – o sarebbe meglio dire eco-illogica – e degli annessi scenari economici e industriali, ci parla Fabio Dragoni in un j’accuse contro l’auto elettrica. Sul banco degli imputati, allo stesso modo, viene messa anche la cultura woke ed i suoi gendarmi che Francesco Erario analizza a trecentosessanta gradi nel suo articolo per FUOCO.

Uno sguardo anche agli interni e all’Italia, con Filippo Romeo che analizza la questione del Mediterraneo e la sua importanza per il Bel Paese, nonché il concetto di mare in generale. Parlando, invece, di politica e informazione il compito è affidato alla penna di Francesco Borgonovo che, analizzando i malefici operati dagli stregoni dell’informazione e del pensiero, ci spiega come rompere gli incantesimi del pensiero unico.

All’80esimo anniversario della morte del gigante Antoine De Saint Exupéry (1944-2024) è dedicato l’approfondimento di Enzo Iurato, che analizza l’autore de “Il Piccolo Principe” secondo i significati esoterici e simbolici della sua produzione letteraria. Sempre all’autore francese è dedicata la grafica realizzata da Daniela De Vita, che celebra l’anniversario con l’arte delle sue illustrazioni esclusive.

Spazio, poi, agli approfondimenti ed alla cultura tradizionale. Gennaro Malgieri ci conduce alla (ri)scoperta di un inedito San Benedetto, padre – non solo in senso spirituale, ma concretissimo – del comunitarismo. Eduardo Ciampi, invece, approfondisce il totem della ‘scienza’ e di come questa possa invece convivere con la Tradizione, approfondendo la figura di W. Perry.

E come non parlare del nuovo libro di Cinabro Edizioni, in cui Mario Polia mette per la prima volta nella storia degli studi su J.R.R. Tolkien in fila tutte le fonti e le ispirazioni di ordine letterario, tradizionale e simbolico che hanno ispirato la prosa del professore di Oxford. Paolo Paron nel recensire il libro che ha prefato, svela le ‘chiavi’ usate dal Tolkien creatore di mondi e le rivela in anteprima ai Lettori.

Come sempre, FUOCO non è solo approfondimenti e una grafica esplosiva, curata dalle mani sapienti dei creativi di La Miccia Graphic Lab. Spazio anche su questo numero della Rivista all’arte con le illustrazioni d’autore di Nemo, già disegnatore ufficiale di Cinabro Edizioni.

…E tanti, tanti altri articoli e Autori vi aspettano nel 15° numero di FUOCO!

