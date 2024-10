L’ambientalismo scientifico -per mal inteso senso di responsabilità realista. Se si vuole lavorare alla transizione ecologica, non si può prendere atto dei consumi energetici attuali. Come Ivan Illich, occorre fare un minimo di contabilità sociale, per esempio:

A che cosa è dovuto l’aumento dei consumi di energia negli ultimi 20 anni sia in quantità che in qualità?

A quali aumenti di consumi tecnologici e di quali tecnologie?

A quali obsolescenze programmate?

Se non ci poniamo queste domande, diventiamo parte del male che vorremmo combattere, cioè ci schieriamo di fatto dalla sua parte..

Senza un profondo cambiamento culturale, che può solo avvenire con una svolta politica, ispirato alla rivoluzione spirituale dell’enciclica “Laudato sì”, non si interrompe il disastro dell’economia di saccheggio.

È con questa politica diversa che si devono far lavorare le aziende private, senza inginocchiarsi alle loro richieste, ma imponendo loro il rispetto del bene comune.

Per esempio, vietare l’obsolescenza programmata di meno di 40 anni; imporre la produzione di piccoli generatori a vento di ultima generazione, che impongano l’autoproduzione di energia.

Limitare l’agricoltura industriale, che non è agricoltura, ma occupazione industriale dei campi, e al suo posto liberalizzare l’agricoltura artigiana cioè con tutte le forme che non solo non inquinano, ma aumentano la biodiversità e la fertilità della terra, favorendo l’insediamento di almeno un milione di nuove presenze umane nei terreni agricoli e nei piccoli comuni al di sotto dei cinquemila abitanti.

Come si fa? Con provvedimenti legislativi comunali, regionali e nazionali da ottenere anche con leggi, di iniziativa popolare per la mobilitazione necessaria, come: