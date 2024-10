Le dimissioni della Prof. Unibo Federica Muzzarelli dal Comitato scientifico della GNAM in protesta con la presentazione del libro di Italo Bocchino “Perché l’Italia è di Destra” dimostrano un vero e proprio razzismo ideologico da parte di una persona che anche da ruoli di responsabilità, quale quello di docente, non perde occasione di fare maldestra propaganda politica.

Fa così anche con gli studenti?

Certa intellighenzia sinistra ritiene evidentemente che le istituzioni siano cosa propria e pensa che far parlare un esponente di destra sia una specie di reato.

Questa docente si comporta come Hiroo Onoda, combatte ancora dopo anni una battaglia persa, convinta di poter danneggiare così il Governo e controllare l’offerta culturale italiana.

Si renda conto che il suo dipartimento è un piccolo soviet, che non rappresenta le idee degli italiani. C’è un governo democraticamente eletto dalla maggioranza dei cittadini che la pensa diversamente da lei. Questa docente antidemocratica si dimostra così non degna del ruolo di insegnante che riveste in Unibo e, a nostro avviso, dovrebbe dimettersi piuttosto da quello.