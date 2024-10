“No, non voglio ricordarmi di Chicco in cima al Colosseo – con Carlo dell’”Aurelio” e Maurizietto della “Flaminio” – mentre tendono lo striscione invitando gli Yankees a tornarsene a casa; né quando Andrea Augello selezionava i “volontari” che con lui e me – Rigoletto, Svizzero, Spaccalegna della “Colle Oppio”, tolto Tonino appena liberato dalla Casa circondariale di Velletri, e altri pochissimi… – ci saremmo dovuti “arruolare” col Fronte di liberazione eritreo nel nome dell’indipendenza dei popoli sovrani.

No, non voglio ricordarmi Chicco così.

Voglio conservarmelo, nel profondo dei miei occhi, addolorato per una storia d’amore finita; preoccupato del lavoro che non c’era o dell’Agenzia dell’Entrate o del futuro delle sue meravigliose figlie.

Voglio ricordarmelo – giù, in fondo, dove nulla e nessuno ci potranno disturbare – con tutta l’amarezza per quel che sarebbe potuto essere di noi e, poi, invece, non era stato affatto.

Voglio rivedermelo a Scandriglia, davanti al fuoco, mentre ridendo cucina per tutti indipendentemente dal reciproco credo politico o con gli occhi che brillano quando sognavamo, come ragazzini, de Il Signore degli anelli, vicini a quella Contea che s’intravedeva dietro al ruscello che scorre lì gelato.

Voglio rivedermelo quando, messo da parte l’abituale sarcasmo, mi regala l’ampolla con la sabbia di El Alamein che, ora, fisso come se mi potesse aiutare. Ma non ci sono Anelli del potere e non c’è alcuna magia a salvarmi: c’è solo freddo e una pioggia che precipita, lava e porta via lasciando dietro dolore.

Ma c’è anche la certezza che quel Dio che ci ha conosciuti – tutti – ancor prima d’esser noi formati, stia ora leggendo il cuore puro, coraggioso e indomito del mio fratello, sorridendogli di nascosto.

E questa è una certezza più forte del dolore.

Dormi, vola, riposa, carissimo Chicco, muore anche il mare.

Proprio come cantò – anche per te, me e qualcun altro – Federico Garcìa Lorca”.