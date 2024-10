Shōgun è una serie televisiva statunitense, tratta dall’omonimo romanzo di James Clavell. In Italia è disponibile su Disney+. Protagonista è un marinaio inglese protestante, John Blackthorne. Durante un viaggio verso le Indie, egli naufraga in Giappone.

Al tempo, solo i portoghesi conoscevano la rotta giapponese, quindi erano gli unici ad arricchirsi col commercio in quelle zone.

La narrazione della serie si basa su un periodo di incertezza e tensione nella classe dirigente giapponese, in seguito alla morte del Taiko.

Le abilità del marinaio inglese convinceranno uno degli strateghi giapponesi a giovarsi di lui per impedire il collasso della società.

La serie riunisce in sé strategie e sentimenti, riflette sul senso e il valore della vita in una società completamente diversa da quella occidentale. C’è la trasposizione, mutatis mutandis, di un fenomeno che al tempo imperversava in Europa: le guerre di religione. Un episodio avvincente dopo l’altro terranno col fiato sospeso in attesa di scoprire gli stratagemmi di un grande piano militare.

Agli Emmy Awards la serie ha avuto 18 riconoscimenti (migliore regia, migliori interpretazioni…), che ne fanno la serie più premiata.

Shōgun (Usa, 2024). Episodi: 53′-70′. Regia: Frederick E.O. Toye, Jonathan van Tulleken, Charlotte Brändström, Takeshi Fukunaga, Hiromi Kamata, Emmanuel Osei-Kuffour.