Avvertenza: Alcune immagini, visibili attraverso i link sottostanti non sono per tutti.

Daily Mail, 13 aprile 2024, Fred Kelly con humor involontario, titola: “Una guida passo passo per sopravvivere alla bomba atomica”. Nel testo: “Mezzanotte, Mosca lancia un missile balistico continentale con una testata nucleare contro il Regno Unito. Venti minuti all’impatto.

24.05- La Nato diventa consapevole della minaccia e allerta i singoli governi nazionali.

24.18- Forse metà della popolazione inglese sa cosa sta per accadere. Il tempo che ci va per un bollitore a scaldare un po’ d’acqua in attesa dello scoppio. Cosa potresti fare nei rimanenti due minuti? E nelle successive 24 ore? E nelle settimane e nei mesi a venire? Sotto l’inverno nucleare, che probabilmente seguirà all’esplosione, in cui la ricaduta radioattiva avrà decimato la catena alimentare, contaminato le riserve d’acqua e causato il collasso dell’ordine costituito? La prima cosa da mettere in chiaro: Non puoi sopravvivere a una bomba nucleare. Un attacco nucleare sulla Gran Bretagna da parte di uno stato ostile come la Russia è probabile che comprenda una o più bombe atomiche con una potenza esplosiva equivalente a un megatone di dinamite. 80 volte la forza della Little boy, bomba caduta su Hiroshima, che aveva una resa equivalente a “soli” 15 kilotoni di dinamite.

Entro 12 minuti cadono detriti. Alte dosi di radiazione sciolgono il corpo dall’interno. Radioattivi e letali, i fallout, piovono dal cielo come una tempesta di sabbia. Al vomito, dopo trenta minuti di esposizione, seguono diarrea e perdita di conoscenza. La morte può arrivare dopo alcune ore. Non cercare i tuoi cari o i tuoi animali domestici,” continua il confortante articolo, “gli edifici sono stati distrutti, i corpi “infettano” le strade. Uscire fuori significa panico, disorientamento e morte, qualche rimedio c’è: usa un panno umido per l’interno delle orecchie e le palpebre, dove la polvere radioattiva può essersi depositata. Soffiati gentilmente il naso.” Lo humor all’inglese, è impagabile. “Ma soprattutto sdraiati a faccia in giù con gli occhi chiusi e apri la bocca, e non indossare abiti scuri. Riempiti le orecchie con un batuffolo di cotone e qualunque cosa tu faccia, non usare crema idratante.

Due settimane dopo l’impatto (se siete ancora vivi) il fallout radioattivo sarà diminuito all’uno per cento della sua forza originale. Potresti anche uscire dal tuo rifugio. Ma che mondo potrai trovare?” si chiede Fred Kelly nel suo raggelante articolo. “Nel caso peggiore: la guerra globale nucleare ha creato una densa coltre di nebbia, formata da polvere e fumo, collocata così in alto nell’atmosfera da non riuscire a scendere. Lo schermo impedisce alla luce di raggiungere la terra. La temperatura negli UK scende a -25 gradi anche a luglio. Questo è l’inverno nucleare, teoria stabilita da accademici tra cui Carl Sagan- in un articolo del 1983, in cui si concludeva: “La possibilità dell’estinzione dell’Homo Sapiens non può essere esclusa.”

Tutte le più prestigiose testate mondiali mancano clamorosamente un obiettivo che sarebbe loro imprescindibile dovere morale perseguire. Riproporre quell’orrore, attraverso immagini e filmati, mostrare fino all’esasperazione quello che è successo e potrebbe ancora accadere. Suscitare disgusto, angoscia, paura, agitare incubi. L’orrore scatenato dai bombardieri USA è stato documentato, centinaia di immagini sono custodite con cura e solo alcune “trafilano” sul web. Quelle meno orripilanti parlano di negazione dell’uomo. Immagini che suscitano ribrezzo e pena.

Così la Croce Rossa italiana sul web, 4 agosto 2023: “La bomba all’uranio esplosa su Hiroshima alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha raso al suolo e bruciato circa il 70% degli edifici ed ucciso 140.000 persone entro la fine dello stesso anno, oltre ad aver provocato un aumento dei tassi di cancro, leucemia ed altre malattie croniche tra i sopravvissuti. La bomba al plutonio su Nagasaki ha raso al suolo 6,7 km² di città provocando 74.000 morti entro la fine dello stesso anno.” Ricordarlo non guasta. Ci pensa sua maestà Macron all’Europa, con la proposta di scudo nucleare e soldati schierati. Georgia Meloni gli somministra il sedativo per fargli abbassare la cresta. Macron si sente in grado di accollarsi le sorti dell’Europa contro lo zar rosso. Ma non ci aveva già provato Napoleone?

A far clic sul pulsante nucleare, si sta allenando quel buontempone di nord coreano, mentre gli ayatollah mordono il freno.

Metro, 9 maggio 2024: “Il presidente bielorusso e amico di Putin, Aleksandr Lukashenko, ha avvertito che l’escalation dell’attuale conflitto potrebbe causare un’apocalisse nucleare.”A fagiuolo!

Ti raccomando: se la bomba dovesse scoppiare vicino casa tua, soffiati il naso, sdraiati a occhi chiusi, a faccia in giù aprendo la bocca. Come suggerisce il Daily Mail. Tutto serve, anche pregare, ma basterà a salvare la pelle?

