Da oggi negli USA è possibile votare anticipatamente in tre Stati

Per certi versi, pertanto, la giornata odierna segna l’inizio ufficiale delle elezioni generali del corrente 2024.

Il via per la precisione in Minnesota, South Dakota e Virginia.

Il contrastatissimo (dai repubblicani) voto è definito anticipato naturalmente perché consente ai cittadini di esprimersi di persona prima del giorno delle elezioni. Quarantasette Stati lo offrono senza necessità di motivazioni. Vermont e Illinois seguono temporalmente da vicino Minnesota, South Dakota e Virginia, visto che colà inizierà rispettivamente il 21 e il 26 settembre. Altri trentotto Stati daranno adito alla medesima procedura in ottobre.

In Pennsylvania invero era previsto per il 16 settembre. Ma, come già esposto in un precedente intervento, a causa di una serie di contestazioni di accesso alle schede dei partiti minori in sospeso presso la locale Corte Suprema, le schede stesse non erano ancora state finalizzate.

La Pennsylvania è uno dei quattro Stati in cui le date e la disponibilità del voto anticipato possono variare a seconda della contea o del comune.

Tre Stati, Alabama, Mississippi e New Hampshire, non offrono il voto anticipato universale di persona. Tuttavia, gli elettori che soddisfano determinati requisiti di ammissibilità possono qualificarsi per votare in anticipo.

(Presidente onorario della Fondazione Italia Usa)

Mauro della Porta Raffo Mauro della Porta Raffo su Barbadillo.it