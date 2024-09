Come ogni anno il mondo del Cinema tutto rinnova la sua promessa con la Biennale di Venezia e la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Gli autori, la stampa e il pubblico di appassionati considerano l’appuntamento con il Lido una tappa fissa del loro pensiero filmico e dell’immaginario.

La Mostra possiede infatti il potere oracolare di leggere le realtà in atto e captare le tendenze prossime venture. Sono certo che anche nell’edizione di Venezia 81 le pellicole selezionate proietteranno le loro immagini ben oltre lo schermo bianco, illuminando – nel venire incontro al futuro – la nostra voglia di conoscenza.

Per questo il mio grazie va alla maestria e alla sensibilità di Alberto Barbera, la cui Direzione ha il merito di aver reso la Mostra momento imprescindibile per l’industria internazionale del cinema e per l’irresistibile fabbrica della fantasia cui tutti, da spettatori attivi, attingiamo nella scena della vita.

Pietrangelo Buttafuoco Pietrangelo Buttafuoco su Barbadillo.it