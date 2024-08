Un’epoca vicina, ma ormai in estinzione, vittima della modernità progressista, della fluidità, del vuoto a perdere, rispettosamente e inclusivamente ecocompatibile. Un’epoca nemica dei samurai e della faccia d’angelo, capace di evocare il bello e la sua luciferina malignità, nel segno di necessita’ di compiere il destino.

Alain Delon ci ha lasciato in un mondo vuoto, riunendosi a Steve McQueen, Sean Connery, Jean-Paul Belmondo e alla comitiva delle belle canaglie. E’ questo il Delon che piace ricordare: quello che – dopo le manovre con la candida Romy e i fulgori viscontei di Rocco (già eroe della tradizione e del mito ancestrale) e Tancredi (in cui modella la giovanile, ma eterna, arte compromissoria italica) – si manifesta come ambigua e in fondo malvagia, fino al limite del sordido, maschera eterna della bellezza, sovvertitrice e ctonia, in film come Delitto in pieno sole di René Clément, La piscina di Jacques Deray e, soprattutto, Le Samouraï di Jean-Pierre Melville*, in Italia diventato Frank Costello, faccia d’angelo.

In queste prove, corpo, intensità, sguardo convergono come in un prontuario degli stati d’animo, bassi e alti, possessivi e remissivi degni della configurazione destinale tanto trattata da Céline e Drieu la Rochelle.

Tutte le vicende finiscono in sconfitta, la cara, bella sconfitta, ma come dimenticare il conflitto, conflitto pieno di invidia e rancore sociale con Maurice Ronet per il possesso della languida Marie Lafôret e della barca o il sottile confronto corporeo con la folgorante, amata e più volte ripudiata Romy e, infine, la maschera inespressiva di Frank, nonostante Nathalie (la moglie)?

La verità è che Delon si è sempre battuto per l’uomo nella sua singolarità, contro la moltitudine e soprattutto contro l’indifferenzialismo, che vuole annullare il bello, ma anche il male, che pur sono parte essenziale dell’umano, troppo umano. L’esito è la sconfitta, come quando, giovanissimo, fu in Indocina. Ma che sconfitta! Il samurai sa di perdere, ma combatte perché è il battersi che conta. Come gli angeli, il samurai non muore mai.

*Le Samourai di Jean-Pierre Melville è reperibile gratuitamente in copia integrale sul sito Internet Archive-