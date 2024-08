Lo superyacht Bayesian, battente bandiera britannica, si trovava a circa 500 m dal porto di Porticello vicino Palermo, quando è stato investito da una tromba d’aria che ha colpito la zona verso le 4h di mattina, in modo quasi circoscritto alla sola imbarcazione, causandone ribaltamento e affondamento in pochi minuti.

Come è possibile che il superyacht iper tecnologico – lungo 56 metri e largo 11, pesante 473 tonnellate, in grado di ospitare 12 persone più 10 membri dell’equipaggio, con un albero di 75 metri, il più alto al mondo in alluminio (sembra che sia stato lui ad essersi spezzato, causando l’affondamento) – sia stato così fragile e ora giaccia a 50 m di profondità?

È stata l’unica imbarcazione affondata tra quelle nella zona, tanto che un’altra, nelle vicinanze, ha potuto prestare i primi soccorsi agli ospiti del natante colato a picco.

Ma, a far notizia, sono anche coloro che erano a bordo, alcuni dei quali personaggi illustri dell’economia inglese. Delle 22 persone presenti, tutte di diverse nazionalità: inglesi, canadesi, statunitensi, neozelandesi, 15 si sono salvate grazie ai soccorsi; una, il cuoco, è morta, e sei risultano disperse, verosimilmente intrappolate dentro lo scafo.

Tra queste c’è Michael Lynch, miliardario inglese e armatore dello yacht, detto “Mike”, una delle persone più importanti dell’industria tecnologica, che era stato insignito di numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico (CBE) per i suoi contributi al settore tecnologico.

Mike, nel 1996, ha fondato Autonomy, una società che sviluppa un software adoperato per analizzare enormi moli di dati e basato sul teorema di Thomas Bayes (filosofo inglese del XVIII secolo a cui è dedicato lo yacht di Lynch) ed era stato coinvolto in una serie di indagini e poi assolto negli Stati Uniti da un’accusa di frode per 11 miliardi di dollari per una vicenda che ruotava attorno alla vendita della sua società a Hewlett-Packard (Hp).

Tra i dispersi ci sarebbero anche la figlia diciottenne di Lynch, Hannah, Jonathan Bloomer (e sua moglie), presidente della Morgan Stanley International, Chris Morvillo (e la moglie), avvocato presso lo studio legale multinazionale britannico Clifford Chance che aveva lavorato alla causa del signor Lynch contro HP.

Di tutta questa vicenda qualcuno parla già di nemesi, come se gli Dei del mare avessero voluto accanirsi solo su questa imbarcazione in viaggio per il recente successo legale, risparmiando tutte quelle vicine.

Tuttavia, la cosa davvero strana, sconvolgente e tristemente ironica è che questo yacth, ristrutturato 4 anni fa, prima si chiamava “Salute” ed ora aveva il nome Bayesian, in onore di un teorema importantissimo per la statistica ed impiegato per calcolare la probabilità di una causa che ha provocato l’evento verificato.

Inoltre qualche giorno fa è morto in un incidente stradale anche l’ex coimputato nel processo per frode di Lynch, Stephen Chamberlain, mentre faceva jogging.

Quante probabilità c’erano allora che il gioiello di ingegneria navale Bayesian” fosse nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, per essere affondato da una tromba marina in grado di spezzare l’albero maestro?

La vicenda è così strana che la Procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica del naufragio.

Se avete una barca, non cambiatele mai nome…

Sarmaticus Sarmaticus su Barbadillo.it