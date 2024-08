Schiarita nel futuro della pallanuoto recchese. Dopo la sfortunata avventura parigina delle Olimpiadi, buona parte degli italiani in forza alla Pro Recco Pallanuoto, sono disposti a fermarsi nella nuova squadra Recco Waterpolo.

Forse questa decisione è tardiva per riaprire il discorso Champions, ma garantirebbe un campionato tranquillo.

Non è ancora chiara la situazione societaria. Nella pallanuoto il nome Recco, senza i titoli sportivi della Pro Recco, non vale nulla. Un ripensamento di Gabriele Volpi in tal senso consentirebbe di interessare qualche gruppo di imprenditori.

Ciò suggerirebbe ai giocatori italiani della vecchia Pro Recco di parcheggiarsi per un anno nella Recco Waterpolo, sperando in un rientro in standard contrattuali soddisfacenti.

Insomma: aspetta e spera.

Dario Capurro Dario Capurro su Barbadillo.it