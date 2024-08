Il transumanesimo, in ognuna delle sue declinazioni, è ormai l’ideologia del mondo terminale. Sostenuto da pensatori conformisti, circoli à la page e poteri pervasivi, il transumanesimo deriva dall’individualismo contemporaneo e mira, predicando le mode ideologiche in voga – dall’animalismo al gender, dall’ambientalismo ai movimenti no-child, dal dogma della digitalizzazione al mito dell’intelligenza artificiale – al definitivo superamento dell’uomo biologico. Pensare il transumanesimo soltanto come un’ideologia recente però è un errore: esso infatti rappresenta una tentazione primordiale e metastorica che attraversa da secoli i bassifondi della storia dell’uomo. Con i suoi profeti, i suoi aspiranti messia e la sua visione apocalittica del futuro dell’umanità, la sfida titanica di Prometeo, la ribellione di Lucifero, il sogno del Faust e l’incubo di Frankenstein sembrano oggi finalmente realizzabili a partire da un’ideologia che ha assunto le fattezze di una pseudo-religione. Il presente saggio non si limita a descrivere le caratteristiche e l’ascesa apparentemente irrefrenabile di questa ideologia, quanto piuttosto a proporre un antidoto fondato sull’antropologia spirituale delle grandi Tradizioni.

AUTORE:

Gianluca Marletta (Roma, 1971), è laureato in Storia medievale presso l’Università di Roma Tre e in Scienze religiose alla Pontificia Università Lateranense. Insegnante di letteratura alla scuola secondaria, è studioso di tematiche sociologiche, storiche e storico-religiose. Autore di numerosi saggi, articoli e interviste, tra i quali Apocalissi. La fine dei tempi nelle religioni (scritto con Mario Polia per Sugarco Editore nel 2008), La fabbrica della manipolazione e UNI SEX. Cancellare l’identità sessuale: la nuova arma della manipolazione globale (scritti con Enrica Perucchietti per Arianna Editrice nel 2019), UFO&alieni. Origini, storia e prodigi di una pseudo-religione, L’Eden, la Resurrezione e la Terra dei Viventi e La guerra del Tempio (pubblicati con Irfan Edizioni nel 2017 e 2018), con Cinabro Edizioni ha collaborato alla pubblicazione di Inganno Bannon (2019), Antivirus (2020) ed è stato prefatore della riedizione de Il problema della scuola di Guido De Giorgio (2019).

Gianluca Marletta, Transumanesimo, Maschera e volto della post-umanità. Prefazione di Enrica Perucchietti. Con un saggio introduttivo di Enzo Pennetta, euro 16, pp. 158

Collana Politikòn

Redazione Redazione su Barbadillo.it