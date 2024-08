Quelli sotto i dieci anni la vogliono primo ministro. Lei che veleggia verso i quaranta è stata glorificata a Londra dai reali con alcuni selfie. Lo sappiano i suoi detrattori, l’ex ragazzona trasformata in fenomeno Barnum ora è intoccabile. La pupa è un condensato di candore, ammiccamenti, eros un po’ legnoso, gioca su elementi non solo scenici o canori, bocca da bambola e videoclip fanno il resto, te dirai: niente di nuovo. Vero, ma in T.S. questi elementi compongono un mix che ha conquistato il globo, piace a tutti i palati. Taylor sul palco si offre ma si sottrae in tempo prima che la folla la faccia a pezzi per averne un brano da portare a casa per ricordo. Balla (male) indica col dito teso qualcuno fra la folla (banale) ancheggia così così, la parte di sirena non le si addice, assomiglia di più a una pallavolista al secondo mese di gravidanza, Giarrettiere e costumi di scena giocano un ruolo primario, rivestono una icona, avviluppano perfettamente il suo corpo cospicuo. Su Il post.it Mercoledì 24 aprile 2024: “Tutta questa Taylor Swift rischia di stancare anche i suoi fan. L’ultimo disco della popstar più famosa del pianeta sta avendo il solito enorme successo, ma sembra che qualcosa si sia incrinato. Secondo la critica musicale del New York Times Lindsay Zoladz, The Tortured Poets Department non funziona per il modo noioso e verboso in cui è scritto. Le due parti che compongono l’edizione Anthology del disco con 31 canzoni, durano più di due ore: un’eternità, considerata anche la soglia d’attenzione attuale degli ascoltatori. I testi tornano spesso sugli stessi temi, e «man mano che l’album va avanti, la scrittura di Swift inizia a sembrare sfrenata, imprecisa e prolissa», ha scritto Zoladz.”

La pupattola frequenta pub UK resi famosi dalla sua presenza. Le sue gambe assicurate per una cifra da capogiro. Il fanatismo del popolo Swifties nei suoi confronti ha raggiunto l’apice. Nel primo concerto del 2024 Londra ha srotolato la guida rossa per onorarla. A Wembley, Giorgia e Tommaso Zampetti si fanno fotografare a bocca spalancata sullo sfondo di un murale dove troneggia il primo piano della encantadora, sembra abbian visto la Madonna. La gente arriva da tutto il mondo per seguirla in tournée. Kira Nurse, studentessa di 24 anni dice: “Manda un messaggio così positivo alle donne, i suoi testi sono proprio azzeccati.” Evening Standard, 20 giugno, 2024: “Una famiglia USA superfan ha fatto una coda di tre giorni per vederla, “Brian Wood seduto su una seggiola pieghevole per 24 ore e sua figlia Caitlin assisteranno ai tre concerti a Londra e la seguiranno a Dublino, Amsterdam e Milano.”

Nel video Love story è una studentessa acqua e sapone che si trasforma in principessa innamorata, accartocciata in un bustier settecentesco, dal clamoroso décolleté. Il viso è il capolavoro di un’equipe di visagisti talentuosi. Taylor cambia pelle, ma solo quella. Maliziosa, ma non troppo, ammiccante ma con misura. A Londra ha imperversato con una tripletta di concerti e poi verrà ancora ad agosto perché il suo popolo l’adora. Adora steaks e panna cotta, per viaggiare vola sul suo Dassault Falcon 7X jet da 20 milioni di sterline, e per spostarsi a Londra usa una vecchia Nissan Qashqai. Su www.ilfoglio.it Stefano Pistolini, 11 dicembre 2023: “Persona dell’anno di Time, la cantante non è solo gossip e spettacolo. Dove cammina lei, le economie prosperano. E ora le sue vicissitudini potrebbero perfino intersecarsi con le presidenziali del 2024. Il suo amplificatore di potenza sono le paparazzate quotidiane fuoriscena, che la immortalano senza che lei si sottragga, di nuovo con quel suo corpo irruento e leaderistico che invita all’identificazione, più per il coraggio e la sfacciataggine, che per la seduzione. Il suo periodico look naturale, “no make-up”, ormai è uno standard imitato, si direbbe perfino rivendicato dai suoi seguaci, che ammirano quel positive thinking individualistico. Di sicuro è un cambiamento. Introdotto da una giovane che ha la forza e il potere d’intervenire benignamente sulla febbre di un popolo che la osserva con un misto di affetto e apprensione. Perché adesso che è lassù, Taylor non può sbagliare, non può rotolare nella polvere. Il suo corpo eccessivo non può finire sbranato dai lupi. La sua defaillance aprirebbe una voragine nell’immaginario nazionale. Una crisi, un tradimento. Una scommessa perduta. In un momento in cui l’America non può permettersi errori del genere.”

Sempre in tema di erotismo da palcoscenico avrai sentito parlare della leggendaria regina del country pop Shania Twain. Una sessantenne che in quanto a fascinazione anche erotica non è seconda a nessuno. Come la sua voce, udita al concerto di Glastonbury il 30 giugno 2024.

Ultima ora, su tutti i giornali: Il tipaccio che impugna coltello sbudella ippopotami e machete minaccia di fare un putiferio durante le esibizioni di Taylor, guastando le feste dei Swifties, gli assembramenti oceanici per sentirla si terranno ancora?

Lorenzo Ferrara Lorenzo Ferrara su Barbadillo.it