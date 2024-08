Ho altre volte narrato del protagonista di Cronisti d’assalto (Ron Howard, 1994), Henry Hackett – un Michael Keaton in palla – che rientra al giornale e alla domanda di un collega “Ci sono novità?” risponde “Donald Trump si è buttato dalla finestra”, causando la risaputa (i due se la intendono eccome, ridendone) replica “Ed è caduto su una ragazza!”

Ho altra volta ricordato la scena dell’ottimo Basta che funzioni (Woody Allen, 2009) laddove la rivelatasi ammaliatrice madre della protagonista della quale non apprezza minimamente il matrimonio, in un museo delle cere, le indica la statua di Donald Trump dicendole che l’avrebbe di gran lunga preferito come genero.

Ho in particolare rammentato l’antica (addirittura 1988) partecipazione di un giovane tycoon all’Oprah Winfrey Show in grado di esprimersi politicamente, maverick quale si rivelava ed è sempre stato.

I suoi numerosi cameo cinematografici e naturalmente le lunghe stagioni televisive (Apprentice …).

La capacità dimostrata a più riprese di rappresentarsi che il 14 agosto – quale mai scoperta! – fa sì nientemeno che il New York Times (che notoriamente gli vuole bene e conferma di non averlo affatto e mai compreso) scriva “Per decenni, Trump ha operato con uno stile politico istintivo che ha affinato nel mondo tribale e combattivo della politica di New York City, uno stile che lo ha portato dal Queens a Manhattan alla Casa Bianca (e fuori da essa)”.

Istintivo, Trump?!?!?

Quando?

Dove?

Mai nelle scelte.

Mai nelle invettive.

Mai nessuna, vera, improvvisazione.

Viene The Donald, come sopra ricordato, da molto, molto, lontano.

Mai, se non forse assai di recente – adesso – comunque al canto del cigno, appannato e stanco.

* Presidente onorario della Fondazione Italia Usa

Mauro della Porta Raffo Mauro della Porta Raffo su Barbadillo.it