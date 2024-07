Quello che non riuscirò mai a perdonare alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi parigine non è la profanazione dell’Ultima Cena interpretata da Drag Queen (a volte a profanare se stessi sono stati gli stessi uomini di Chiesa); non è l’assenza di Napoleone, figura i cui meriti pareggiano faticosamente i crimini; non è neppure quella di Charles de Gaulle, che fu sicuramente un homme grand, un po’ meno un grand homme. E non è nemmeno quella di Giovanna d’Arco, una grande donna invisa evidentemente alle femministe. Quello che non perdonerà mai, nel grande spettacolo kitsch e trash con cui la Francia, o almeno chi la presiede, ha creduto di celebrare la sua storia, è la figurazione di Maria Antonietta decapitata che cammina tenendosi la testa fra le mani e cantando il ça ira.

Chiedere alla Francia di Macron di avere vergogna dei delitti dei propri antenati sarebbe stato forse un po’ troppo; sperare che almeno non li ostentasse con orgoglio non sarebbe stato eccessivo. E invece questi giacobini che con in tasca la tessera di Amnesty International plaudono al regicidio ed esibiscono la decapitazione di una povera donna vittima di un destino più grande di lei, questi innamorati della Grandeur che si vergognano di Austerlitz ma plaudono al Terrore, ci aiutano a capire quello a cui trent’anni di pensiero unico hanno ridotto il panorama culturale francese. Com’è lontano quel 1989, anno del Bicentenario, in cui la grande rivoluzione fu sottoposta a un serio ripensamento critico da parte di studiosi come François Furet o Jean de Viguerie e si parlava della repressione della rivolta vandeana come di un “genocidio franco-francese”!

So benissimo che i giochi olimpici hanno da tempo perso la loro innocenza, stritolati da un mostro tricipite fatto di gigantismo, professionismo e politicizzazione. Il pugno chiuso degli atleti afroamericani a Città del Messico, l’infame carneficina di Monaco, l’abbandono negli anni Ottanta del dilettantismo, dopo le eroiche resistenze di Avery Brundage, l’ammissione fra gli sport olimpionici di discipline che ben poco hanno a che fare con la tradizione ellenica, come il beach volley o il golf, li hanno allontanati sempre di più dallo spirito del barone de Coubertin, che, nato ricco da una famiglia dell’alta nobiltà cattolica, morì povero e solo, in una pensioncina di Ginevra, dopo avere dilapidato il suo patrimonio e la collezione di dipinti della moglie per finanziare il suo sogno. E non posso fare a meno di pensare che le ultime olimpiadi a misura d’uomo siano state quelle di Roma, quelle non tecnologiche e non ideologiche di Berruti e dei fratelli d’Inzeo, che come ufficiali dei Carabinieri non erano dispensati dal servizio per meriti sportivi, di Abele Bikila che vinse la maratona senza scarpe da ginnastica sponsorizzate, anche perché correva a piedi nudi, di Abdon Pamich, galantuomo e profugo fiumano, che per partecipare alle gare di marcia prendeva ferie dalla società per cui lavorava. Olimpiadi in cui la fiamma olimpica non era stata ancora affiancata dalle picche e gli atleti correvano lasciando alle spalle le contese politiche.

Dalle Olimpiadi di Parigi, espressione di un popolo sempre più trans che transalpino, non ci si poteva aspettare di più. Resta però un dubbio: qualcuno ha spiegato alle femministe d’Oltralpe che quello di Maria Antonietta prima ancora che un regicidio fu un femminicidio di cui la Francia dovrebbe vergognarsi?

Enrico Nistri Enrico Nistri su Barbadillo.it