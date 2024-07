Da sempre nella storia dell’uomo il futuro affascina e spaventa. Si può dire che la fantascienza, per come la conosciamo noi, sia addirittura precedente alla scienza e allo sviluppo tecnologico, tanto che Ludovico Ariosto immagina il viaggio di Astolfo sulla luna all’inizio del XVI secolo, quando una simile impresa poteva essere concepita soltanto come un sogno.



Dalla fine dell’Ottocento e ancor più all’inizio del Novecento, la fantascienza diventa un genere popolare, in grado di raggiungere milioni di persone attraverso la letteratura e in seguito il cinema e la televisione. Ma da oltre cent’anni uno dei veicoli preferiti per autori e appassionati del futuro è senza dubbio il fumetto, se è vero che la prima storiella fantascientifica disegnata in stile “comics” è Mr Skygack from Mars, strisce quotidiane uscite nel 1907 sul giornale gratuito Chicago Day Book.



Ora, a centodiciasssette anni di distanza, il fumetto fantascientifico non vive uno dei suoi momenti migliori, come del resto l’intero genere letterario, anche se grazie al cinema e alle serie tivù molti dei soggetti più importanti della cultura fantascientifica continuano ad arrivare al grande pubblico (si pensi a Dune, Star Wars, Blade Runner). E l’imminente uscita sui piccoli schermi mondiali de L’Eternauta, il classico argentino prodotto da Netflix, promette di rivitalizzare il comparto.



Nell’attesa, chi ama il fumetto fantascientifico non può assolutamente perdere la mostra che inaugura il prossimo 3 agosto al Forte di Bard, in Valle d’Aosta. Una monumentale rassegna curata da Bruno Testa che sarà visitabile per cinque mesi, fino al 6 gennaio del 2025. Guida d’eccezione alla mostra “SuperFantaRobot, la Fantascienza a fumetti”, sarà Nathan Never, l’eroe del futuro della Sergio Bonelli Editore presente con le tavole originali di Romeo Toffanetti, che fanno conoscere il personaggio ai visitatori e li accompagna in un viaggio alla scoperta della letteratura fantastica, raccontando come fantastico e scienza si incontrano fino a giungere alla poetica del futuro dei Canti di Gadalas nati dalla penna di Bepi Vigna.



Un’intera sala è riservata agli incontri fumettistici tra Nathan Never e l’astronauta Luca Parmitano, dedicati alla custodia e salvaguardia del nostro pianeta, all’Universo e alla Luna, musa ispiratrice del desiderio di viaggio oltre le stelle conosciute. In occasione della cerimonia di inaugurazione di venerdì 2 agosto, il Forte di Bard si collegherà con la sede Esa di Houston per dialogare proprio con l’astronauta italiano.



Tanti altri gli autori protagonisti che, attraverso una carrellata di oltre cento tra illustrazioni e disegni, omaggeranno la fantascienza: gli acquerelli originali in stile Pop art di personaggi entrati nella memoria collettiva, tra fumetto e cinema, dell’artista Rita Carlini, le parodie disneyane di Fantascienza paperizzata nei disegni originali del fumettista Sergio Cabella per Walt Disney. E ancora, le costellazioni in stile fantasy nelle rappresentazioni di StarDragons dell’illustratore Paolo Barbieri. Saranno esposte anche le riproduzioni dei fumetti e le illustrazioni de Il Dottor Oss, di Jules Verne, realizzate da due grandi autori per ragazzi: Grazia Nidasio e Mino Milani.



Non mancherà l’indimenticabile generazione di Super Robot con la preziosa raccolta di rodovetri (fogli trasparenti in acetato di cellulosa) degli eroi dei cartoni animati di Atlas Ufo Robot e i poster originali del collezionista e scrittore Fausto Avaro, le tecno-illustrazioni di Robot Madness di Daniele Rudoni e Riccardo Pieruccini. Il sogno di volare nella storia dell’evoluzione delle armature supertecnologiche di Iron Man, unito al tema della scoperta dei materiali di nuova generazione e robotica, saranno raccontati da Luca Fois (Dipartimento del design del Politecnico di Milano) e Andrea Bonarini (Dipartimento elettronica e Informazione del Politecnico di Milano). Nel percorso espositivo sarà presente anche uno spazio interattivo per disegnare astronavi e alieni, colorare, indossare la propria maschera-robot da portarsi a casa come ricordo. Per info: www.fortedibard.it

Giorgio Ballario Giorgio Ballario su Barbadillo.it