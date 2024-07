“La bandiera dei tre colori è sempre stata la più bella” ma unisce solo negli stadi

“Consacrata (dall’art. 12, ndr) nella Costituzione, la Bandiera è il simbolo dell’Unità nazionale, racchiude i valori di libertà, solidarietà ed uguaglianza sui quali si fonda la nostra Patria e incarna quello straordinario patrimonio storico, culturale e identitario che universalmente viene riconosciuto all’Italia”

Con tali premesse, riprese dalla pagina web del governo, ci si domanda: eventi sportivi a parte, come mai un simbolo di unità, di valori comuni, tende a divenire un simbolo di divisione? Per noi la bandiera rappresenta davvero unità?

La sventolavano i no vax, rivendicando una visione individualista della società; la sventolava la destra durante le manifestazioni per contestare la visione di paese ritenuto “venduto” agli stranieri, così come i manifestanti di sinistra; l’hanno avuta nelle loro rispettive bandiere sia il Msi, sia il Pci, nonché i loro eredi. Eppure ogni “parte” afferma la propria come l’unica giusta rappresentanza “nazionale”.

Durante il periodo della resistenza, i fautori delle varie parti si dichiaravano italiani, benché alcuni aspirassero a un tipo di società che non ammetteva differenti visioni.

Da queste considerazioni nasce la domanda di cui sopra. Un indizio, forse, sta proprio nel fatto che il governo ha inserito l’aggettivo “nostra” relativo alla Patria: nostra di chi?

L’Italia – per Metternich un’espressione geografica – esiste come nazione solo da poco più di 160 anni. Prima di un paese unito, esistevano tanti campanili, stati, ducati, repubbliche con una propria bandiera. Alcuni nostri concittadini hanno avuto natali ed un pezzo di vita in terre ora appartenenti ad altri Stati.

Tuttora parliamo lingue che in alcune aree del paese sono difficilmente comprensibili. Quando la volontà politica ha imposto rudemente norme e regole uniformi, non ammettendo diversità, queste hanno scatenato reazioni sempre contrarie. Ma nei conflitti mondiali centinaia di migliaia di combattenti sono caduti, convinti, o almeno fiduciosi, di costruire un paese migliore.

Queste differenti “radici” possono far comprendere come il concetto di nazione sia ben più difficile da “maturare”, come sia arduo il processo che muti in un vero patrimonio collettivo le diversità storiche, linguistiche, culturali e di identità delle varie genti che abitano la penisola.

Per questo la bandiera rappresenta la fine di un processo di maturazione interiore, di una presa d’atto di essere il “prodotto” di un crogiolo di diversità, che ci fanno un paese unico, nel quale la difesa delle diversità ha un senso se le si considera mattoni diversi di un unico muro, che sostiene tutto il paese.

Solo così si potrà dire che il tricolore racchiude i valori di tutti. Sventolarlo per la propria parte oltraggia chi l’ha difesa a costo della vita.

Apium Apium su Barbadillo.it