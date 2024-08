Nelle scorse settimane abbiamo assistito alla Biblioteca Casanatense all’incontro Dialoghi con la Storia. I viaggi per mare di Magellano e Drake tenuto dal professor David Salomoni autore dei volumi Magellano. Il primo viaggio intorno al mondo e Francis Drake. Il corsaro che sfidò un impero editi dalla Casa Editrice Laterza.

L’evento concludeva un percorso legato alla mostra L’arcano del Mare, Tracce e testimonianze dell’incontro con l’altro nei viaggi per mare di età moderna in collaborazione con la Biblioteca Casanatense e il Master Esperto in Comunicazione Storica dell’Università degli Studi di Roma III. Un incontro che oggi serve a farci comprendere quanto sia importante lo studio della storia per capire chi siamo.

Per aiutarci in questa ricerca il professor David Salmoni lo fa partendo dai viaggi di Magellano (1519 – 1522) e Drake (1577 – 1580), il loro mondo è molto simile al nostro, un mondo in cui si formano entità politiche definite, imperi globali come oggi sono il BRICS, la NATO, L’Unione Europea. Imperi che hanno una estensione globale che copre le quattro parti del mondo.

E’ nel 1565 che la rotta che va da Acapulco alle Filippine diventa stabile ed è con la nascita di questi imperi che nasce la globalizzazione, la bolla Inter Coetera di Alessandro VI del 1494 cercava di limitare questa globalizzazione stabilendo una linea di zone di influenza tra Spagna e Portogallo.

In realtà si tratta di un mondo in trasformazione, si passa dalla società del medioevo legata al feudalesimo, al conflitto tra Papato e Impero al Rinascimento, alla nascita degli Stati Nazionali, all’affermarsi della Borghesia in cui la religione e in particolare quella cattolica perde la sua centralità.

Ma chi erano Ferdinando Magellano e Francis Drake? Quali erano gli obiettivi che si erano prefissati nei loro viaggi? Si potrebbe sintetizzare che Ferdinando Magellano era un uomo del Medioevo mentre Sir Francis Drake incarna l’uomo moderno che anticipa il self made man che sarà il protagonista della nascita dell’Impero Britannico prima e degli Stati Uniti d’America dopo.

Sono soprattutto due grandi personalità e tutti e due sono due uomini moderni che vivono in un contesto storico pieno di grandi avvenimenti, per esempio dal punto di vista religioso si assiste alla riforma protestante che divide l’Europa tra cattolici e protestanti, di conflitti in Europa per il dominio del continente tra l’Impero di Carlo V su cui non tramonta mai il sole perché ricopre sia il territorio europeo che tutto il continente sudamericano e la Francia di Francesco I, di scoperte scientifiche come la scrittura e la polvere da sparo che rivoluzionerà il modo di fare la guerra.

In realtà anche Magellano è un personaggio moderno, considerato che vive in un momento storico in cui Spagna e Portogallo sono sull’orlo di un conflitto e che lui è un portoghese che si mette a disposizione della Spagna, scopo delle due nazioni è di controllare la via delle spezie che al momento a Oriente è controllata dai turchi che dopo la conquista di Costantinopoli nel 1453, oltre a mettere fine a quello che restava del millenario Impero Romano d’Oriente, minacciano anche l’Europa. Rispetto alle esplorazioni di Drake e successivamente di James Cook l’afflato è ancora medievale perché permane l’idea della crociata, ossia accerchiare il mondo islamico circumnavigando l’Africa, successivamente entreranno in ballo anche elementi economici. Magellano cercava la via dell’Oriente andando verso Occidente e dimostrare attraverso il calcolo matematico che le Isole Molucche appartenevano alla Spagna evitando così uno scontro armato con il Portogallo che avrebbe favorito altre nazioni come per esempio la Francia.

Rispetto al viaggio compiuto da Drake nel viaggio di Magellano è la scienza ad avere un ruolo importante anche se lo spirito e l’idea della crociata in questo viaggio è ancora presente, tuttavia il ruolo delle discipline scientifiche che caratterizzerà per esempio il viaggio del Bounty nel 1787 è decisivo anche per la spedizione di Magellano nel 1500 tanto che inizialmente il comando della missione doveva essere condiviso con il cosmografo Rui Faleiro che non poté partire a causa di una presunta instabilità mentale.

Sicuramente, oltre a cercare la via delle Indie per i commerci, anche l’evangelizzazione dei popoli che si sarebbero incontrati durante il viaggio facevano parte dello scopo della missione, lo stesso Magellano a differenza di Drake aveva un forte sentimento religioso mentre Drake era mosso dal Dio dei protestanti che guardava più al proprio tornaconto e al profitto personale.

Gli equipaggi della spedizione di Magellano.

Chi erano i marini che seguivano questi personaggi? Cosa li muoveva? In cosa credevano?

Contrariamente a quello che si può pensare di quell’epoca, gli equipaggi erano molto inclusivi ed erano composti di tante nazionalità, nel caso della spedizione di Magellano gli equipaggi erano composti da spagnoli, portoghesi, italiani e anche greci, questi uomini interagiscono tra di loro e sviluppano un proprio gergo, questa eterogeneità era legata anche alle credenze religiose a cui appartenevano i marinai ingaggiati. Nel caso di Cristoforo Colombo, per esempio si dovette ricorrere anche ai carcerati per trovare uomini dell’equipaggio.

Si deve anche tenere conto che eccetto per gli ufficiali, le navi (caracche) erano progettate con pochissimo spazio soprattutto per i marinai.

Considerata l’importanza del viaggio e le finalità esplorative oltre alla corona spagnola c’erano anche altri finanziatori che sostennero le spese del viaggio.

Con Drake le cose cambieranno perché le rotte mercantili sono ormai stabilite e conosciute, a differenza di Magellano l’impresa di Drake ha più uno scopo predatorio, non si cerca l’evangelizzazione ma si cerca il profitto attaccando e depredando le navi, in particolare quelle spagnole che sono cariche oltre di metalli preziosi anche di spezie.

Con Magellano permane ancora il linguaggio mitologico medievale come quando per esempio l’italiano Antonio Pigafetta che è il geografo ufficiale della spedizione racconta l’incontro in Patagonia con i nativi descrivendoli come dei giganti, per anni molti erano convinti che la California fosse un’isola, purtroppo non vi sono molte testimonianze da parte dei nativi circa l’incontro con la spedizione di Magellano.

Conclusioni

In tempi difficili come questi in cui in America la follia iconoclastica di movimenti come Cancel Culture o Black live matter arrivano a demolire le statue di Colombo considerandolo un criminale o non celebrando il Columbus Day per non offendere le minoranze in nome di una inclusione distorta, la passione nel raccontare la storia è importante, chiaramente occorrono MOTIVAZIONI, VERIDICITA’ DELLE FONTI e un continuo PROCESSO DI RICERCA.

Ma soprattutto occorre essere onesti nel ricostruire i fatti e riportarli, nel caso di Magellano questa impresa è molto sentita in Spagna tanto che la nave scuola della Marina Militare Spagnola porta il nome di Juan Sebastián Elcano, colui che prese il comando di ciò che restava della spedizione di Magellano dopo la morte del grande navigatore avvenuta durante lo scontro a Mactan nelle Isole Filippine il 27 aprile 1521.

Le rotte nautiche del 500 sono le antesignane della attuale globalizzazione ed è importante ragionare sul fatto che nella spedizione Magellano fu affiancato da un cosmografo, è proprio con il viaggio di Magellano che si applica il metodo scientifico per determinare la latitudine e la longitudine nella navigazione.

Teniamo sempre conto che all’epoca di Marco Polo e di Cristoforo Colombo non c’era una idea netta del continente, lo stesso Colombo quando giunge in America è convinto di essere arrivato in Asia; sarà il cartografo e umanista tedesco Martin Waldseemüller a definire il nuovo mondo America anche se non la considererà un continente ma un arcipelago. Colombo, per esempio immaginava un mondo più piccolo mentre Magellano si immaginava che navigando oltre le terre scoperte da Colombo vi fosse un altro mare e che una volta superato lo stretto a cui lui diede il suo nome vi fossero altre terre.

Il viaggio di Magellano è la prova di un progresso tecnologico rispetto ai tentativi che avevano fatto i portoghesi di trovare la via delle spezie circumnavigando l’Africa. La navigazione nell’oceano, come per esempio l’Oceano Pacifico implicava la conoscenza delle correnti. Ma sarà soprattutto con Sir Francis Drake che si adotterà in modo definitivo il metodo scientifico per il rilevamento della latitudine e della longitudine attraverso il quale giungerà che la Terra del Fuoco fosse un arcipelago di isole.

Giovanni Di Silvestre Giovanni Di Silvestre su Barbadillo.it