Dopo due settimane di rabbia elettorale e un nuovo capitolo politico nel segno dell’incertezza, la Francia stenta a rimarginare le ferite. Forse ci voleva uno sguardo da fuori per ricordare ai francesi che cosa sono e che tra due settimane accoglieranno il mondo per una delle più belle feste dello sport mai immaginate.

Dai secondi iniziali, l’Hymne à l’amour di Edith Piaf risuona e – a 74 anni dalla sua composizione – ci dà ancora un brivido. Si costruisce poi un abile parallelo fra sentimenti d’amore e quelli suscitati dallo sport. Sullo sfondo della torre Eiffel, questa clip ci dice che l’amore “ci fa fare follie”, “ci fa battere il cuore”, “ci fa male” o “ci toglie il respiro”, altrettante sensazioni illustrate dallo sforzo degli atleti: il lancio del peso per la sua deliziosa giravolta, il nuoto per il suo trattenere il respiro, lo sforzo del ciclista per il cuore che batte al massimo.

Nella versione francese, è la voce profonda e coinvolgente dell’attore Pierra Mauboché ad accompagnare questo cortometraggio di animazione: “Quand on tombe amoureux, on tombe”*, ricorda, “ma non c’è sentimento più bello al mondo”.

Disegnati nei colori caldi del tramonto, Notre-Dame, il Panthéon, la Senna, i suoi ponti romantici e il Trocadéro, dove avverrà la cerimonia di apertura, si succedono in un concentrato di passioni che invoglia a prenotare i biglietti.

Sedici giorni di competizione, 329 medaglie d’oro, 32 sport, 3.800 ore in diretta e altrettante di fasi salienti ci aiuteranno a ritrovare l’ottimismo.

I giochi elettorali sono fatti, pochi francesi ci si riconoscono. Ora si guarda all’avvenire per ricominciare a far sognare e a costruire.

* Alla lettera: “quando si cade innamorati, si cade”. Dalla lingua francese la locuzione tomber amoureux è passata alla locuzione inglese to fall in love (NdT). In italiano: innamorarsi.

Point de Vue, n. 3960.

Lo sguardo da fuori è quello della Bbc, rete che trasmetterà i Giochi nel Regno Unito. Essa ha diffuso unmagnifico e di forti emozioni.