È arrivato il numero 14 della Rivista FUOCO, che riceverai a breve in omaggio!

Lo speciale di questo numero, dal titolo «CAMPO MI-NATO. L’Alleanza Atlantica non domina più il mondo. E vuole farlo esplodere», con gli approfondimenti di esperti come Andrea Marcigliano, Gianandrea Gaiani, Antonio Arena e Daniele Perra, è dedicato alla NATO che, nata nel 1949 per scopi difensivi (almeno sulla carta), oggi sta mostrando il proprio vero volto aggressivo: guerrafondaio e spregiudicato, longa manus di Washington e protagonista della tragica situazione attuale, che minaccia l’intera umanità.

Ancora, questo numero dedica un Dossier al Transumanesimo quale l’ideologia del mondo terminale, in continuità con gli approfondimenti precedenti sul capitalismo della sorveglianza e l’intelligenza artificiale, con i contributi di Boni Castellane ed Elio della Torre.

Largo spazio, come sempre, alla Tradizione e agli approfondimenti culturali, con Franco Cardini, Enzo Iurato e Eduardo Ciampi.

Ma non è finita qui! Sempre in questo numero i contributi di Marco Tarchi, Gennaro Malgieri, Maurizio Blondet, Antonello Bellucco e l’arte di Nemo e Daniela De Vita.

Redazione Redazione su Barbadillo.it