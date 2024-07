Gli albori di questo modernariato erano visti dalla stampa come un hobby per pochi, mentre oggi sono in tanti a mettersi in fila per ricordare che il cinemaa viene da lontano.

Ne parliamo con Gianluca Farinelli, direttore del Festival del Cinema Ritrovato.

“Tenendo conto che il cinema è un’arte popolare e ha proposte per tutti. Già sotto la direzione di Peter Van Bagh, il Festival si era esteso a tutta la storia del cinema ed era diventato molto internazionale, includendo non solo produzioni europee e statunitensi. Inoltre il Festival non ha confini di tempo, né per l’epoca dei film, né per l’età degli spettatori, bambini e adolescenti inclusi”.“Ci sono state proiezioni per le quali, da oltreoceano, sono venuti specialisti, che non avevano mai visto quei film. E ci sono state rassegne dedicate a Marlene Dietrich e a Pietro Germi, per il pubblico ampio. La varietà ci ha premiato”.“Dal 21 novembre 2023 il ‘Modernissimo’ presenta film al pubblico locale, che ci segue tutto l’anno. Rinato grazie a Comune, Regione, Stato e finanziatori privati, ha un’unica grande sala, platea e galleria, più bar e ristorante. In pochi mesi il ‘Modernissimo’ ha venduto 105.000 biglietti, molto più di tutte le sale italiane. Ciò che a qualcuno pareva elitario, anzi iper-elitario…”“A chi temeva che il Festival diventasse un’imitazione de ‘Le Giornate del Cinema Muto’.“Ciò che pareva elitario si è rivelato popolare”.“Come dice Thierry Frémaux, direttore del Festival di Cannes e del Festival Lumière di Lione, ‘il cinematografo ha perso perché il cinema ha vinto’. Ha ragione: ci sono film sulle reti tv nazionali, sulle reti tv locali, sulle piattaforme, sul pc, sul tablet, sullo smartphone, in dvd, in blu-ray, in 4K. Si possono vedere in treno, in aereo, in pullman, sui sedili posteriori dell’auto. E naturalmente nelle case, dove certi schermi di ultima generazione sono migliori di quelli dei cinematografi”.“Le chiese sono più deserte dei cinematografi e ciò mi dispiace. Per non scomparire, i cinematografi – oltre a un film che si voglia vedere – dovrebbero offrire qualcosa. Io sono del ’63 e la mia generazione andava prima di tutto al cinema e poi a vedere un film”.“Perché il cinema era un posto speciale, un punto di riferimento, un luogo di festa. La sala attirava, sebbene – di venerdì, sabato e domenica – il fumo delle sigarette e le teste degli spettatori ostacolassero la visione”.“… Questa dimensione collettiva si è perduta. I multisala sembrano supermercati, mentre a andare al ‘Modernissimo’ è tornare a un luogo antico: lo spettatore lo sente pensato per sé”.“Le sale da riaprire sono tante. Insisto però che occorre offrire qualcosa di straordinario. Un cinematografo costa, ma molto meno di un museo o di un teatro.“Viviamo, certo, un momento di fatica sociale: ma i film al cinematografo contribuiscono a ricostruire una società, accomunando bambini e anziani”.“Perché non ci sono più i cinematografi nel centro città, perché non ci sono più le proiezioni al mattino e nemmeno nel primo pomeriggio”.“Le istituzioni sono fatte da uomini. Talora sono amici. Bertrand Tavernier convinse i lionesi con fatica: il sindaco-ministro Gérard Collomb si aspettava anche film nuovi nel Festival Lumière… Poi la nascita di Cannes Classics ha cambiato questo lavoro”.“Dimenticando ilscommettendo sull’impossibile”.