Una maliziosa astuzia dei palinsesto ha voluto che la programmazione delle ultime puntate della miniserie su Brigitte Bardot, mandate in onda da Canale 5, sia coincisa con i risultati del primo turno delle elezioni politiche francesi. Elezioni che hanno registrato il successo del Rassemblement National di Marine Le Pen e Bardella, di cui BB è stata e resta una convinta sostenitrice. Lo sceneggiato è stato realizzato molto bene, non solo da un punto di vista tecnico, anche se sarebbe interessante conoscere quale sia stato il suo reale impatto sulle giovani generazioni. I ragazzi, e soprattutto le ragazze di oggi, abituate a ben altre trasgressioni, temo incontrino più d’una difficoltà a comprendere il valore rivoluzionario delle scelte di Brigitte, in una Francia anni Cinquanta e primi Sessanta in cui la verginità era un valore, il matrimonio in Chiesa un dovere, il martinet troneggiava nella maggior parte delle abitazioni come strumento pedagogico. Ma la questione è un’altra: perché la trasgressiva Brigitte degli anni Sessanta si è trasformata agli occhi di molti in una pericolosa reazionaria?

Si potrebbe ricordare che la metamorfosi di BB, in realtà disvelamento di pregresse tendenze interiori, non è un caso isolato. Due soli esempi: l’ex segretario di Sartre Jean Cau, accostatosi poi alle posizioni della Nouvelle Droite, che tra l’altro fa una sia pur fugace comparsa nella miniserie, e soprattutto Claude-Autant Lara, il grande regista di Le diable au corps, la cui pellicola Tu ne tueras pas fu messa nell’Italia degli Sessanta al bando perché accusata d’istigare all’obiezione di coscienza. Nel 1989 Autant-Lara fu eletto al Parlamento europeo nelle liste del Front National, suscitando scandalo con la prolusione inaugurale che tenne in quanto decano degli eurodeputati.

Eppure la questione è un’altra. Questa donna che, per tutto il corso della sua vita, ha rivendicato la propria libertà, ha finito dolorosamente per accorgersi che la libertà, non solo dalle donne, non è minacciata dal conformismo dei vecchi Tartufi, ma dal nuovo tartufiamo immigrazionista. Di qui le sue coraggiose prese di posizione, che, enfatizzate da una sensibilità animalista insofferente nei confronti dei cultori della macellazione kosher, le hanno procurato persino problemi giudiziari.

Naturalmente il caso Bardot è solo uno degli aspetti del successo del Rassemblement. Successo che induce molti a evocare il rischio di un ritorno del fascismo, ma alle cui origini non si nascondono certo le trame di un’ipotetica internazionale nera, ma insistono gli errori marchiani di due storici esponenti della classe dirigente democratica della quinta repubblica: Jacques Chirac e François Mitterrand.

Nonostante la difficoltà di perpetuare un gollismo senza de Gaulle, la Francia era ancora all’alba degli anni Ottanta una delle nazioni europee in cui si viveva meglio e l’equilibrio sociale era più stabile. Il Paese era governato da una classe dirigente moderata che, nonostante l’obiettiva difficoltà di perseguire un “gollismo senza de Gaulle”, godeva di un ampio consenso popolare. Non tutto era perfetto, basti pensare agli assurdi sogni di grandeur che portarono alla demolizione delle Halles per fare luogo al centro Pompidou, ma scempi simili nello stesso periodo furono compiuti un po’ in tutta Europa. Anche senza i vecchi mercati, Parigi era una città ordinata e sicura, in cui il fischietto di un flic bastava a mettere a posto i malintenzionati. Oggi anche in pieno centro i poliziotti girano in ronde di quattro, con tanto di mitraglietta e sfollagente.

In questo quadro, la destra post-gollista nelle sue varie sfaccettature non aveva un partito politico concorrenziale: il Front National era un movimento posto nell’impossibilità d’incidere anche per il sistema elettorale maggioritario. Le Pen, col suo Front National, che aveva usucapito la fiamma del Msi, era considerato più una spiritosa macchietta che una minaccia. Il Parti de Forces Nouvelles, l’altra formazione di estrema destra, più ideologicamente strutturata, giocava un ruolo essenzialmente testimoniale, anche se aveva buoni rapporti con l’entourage di Giscard d’Estaing, per cui aveva fatto il servizio d’ordine alle elezioni presidenziali del 1974 e disponeva di una rivista lontana dal nostalgismo di molte pubblicazioni di destra, “Initiative nationale”.

La destra culturale, nelle sue diverse articolazioni, tradizionaliste cattoliche, neopagane, nostalgiche di Vichy, godeva di una notevole vitalità e non conosceva le discriminazioni presenti in Italia. C’erano le riviste degli orfani di Vichy, come la “Défence de l’Occident” di Maurice Bardèche, il cognato di Brasillach che per altro era anche un finissimo critico letterario autore di fondamentali opere su Flaubert e Balzac. Ma c’erano anche patinate riviste culturali come “Nouvelle Ecole”, che poteva vantare nel suo comitato scientifico nomi di tutto rispetto, da Dumézil a Konrad Lorenz. Il suo direttore, Alain de Benoist, scriveva sul supplemento letterario del “Figaro”, il salotto buono della cultura moderata francese. Il Club de l’Horloge, vicino alla nuova destra, aveva stretti legami con Giscard d’Estaing. Per celebrare la Messa secondo l’antica liturgia cattolici tradizionalisti vicini a Lefebvre potevano occupare una chiesa nel cuore del Quartiere Latino, Saint-Nicolas du Chardonnet, senza che la Mairie ne ordinasse lo sgombero; guida spirituale dell’operazione era Monsignor François Ducaud-Bourget, fine poeta e dotto saggista (un suo scritto antievoluzionista, Teilhard l’apostata, era uscito nel 1971 in italiano per le edizioni Volpe, sotto lo pseudonimo di René Valneve). Non era un nostalgico di Vichy, anzi aveva un passato di partigiano quando la gran parte dell’episcopato francese era legato al governo di Vichy. E fra gli occupanti gollisti e orfani di Pétain si dividevano i turni di guardia per prevenire improbabili attacchi dei cattolici di sinistra che facevano capo alla vicina chiesa di Saint-Séverin.

Al contrario dell’Italia, insomma, la Francia aveva una destra politicamente irrilevante, ma culturalmente pervasiva. Ed esistevano rapporti discreti ma non ininfluenti con la coalizione di governo. La situazione cambiò repentinamente a fine decennio, soprattutto dopo l’attentato di Rue Copernic. L’ho già raccontato su questo sito e non vorrei ripetermi. Una gaffe di Barre, e poi le stupide manovre di Chirac, ottimo sindaco di Parigi, mediocre statista, regalarono nel 1981 una risicata vittoria alle elezioni presidenziali al fronte delle sinistre, capitanato dall’eterno sconfitto Mitterrand, ponendo le premesse per il declino non solo della destra, ma della società francese. Pesantemente condizionati dalle pressioni del partito comunista, i risultati dei primi anni del settennato di Mitterrand furono deleteri per l’economia francese, tanto da indurre il presidente a paventare alle elezioni politiche del 1986 una vittoria della destra, che l’avrebbe costretto a una non facile coabitazione. Per questo il presidente, non a caso ribattezzato dai maligni “Le Florentin”, per i suoi studi sulle rive dell’Arno, ma anche per il suo machiavellismo, tirò fuori dal cilindro il coniglio che avrebbe dovuto impedire o almeno ridimensionare il successo della destra: l’introduzione del proporzionale. Non riuscì a impedire il successo del partito di Chirac, a limitarlo sì. E soprattutto fece uscire dalla marginalità il Front National, che ottenne quasi il dieci per cento dei suffragi e riuscì a portare in Parlamento 35 deputati. Da allora ebbe inizio fra alti e bassi la non facile ascesa del partito di Le Pen, che contribuì allo sgretolamento della coalizione di centrodestra, alla radicalizzazione della politica francese, a quella ibernazione di voti “fascisti” in frigorifero (come Andreotti diceva per i voti dati al Msi) che avrebbe regalato governi e presidenti di sinistra a una nazione profondamente conservatrice.

Cosa avverrà domenica prossima è ancora presto per dirlo. Può darsi che Bardella e Marine ce la facciano, può darsi che la Francia vada verso l’ingovernabilità, può darsi che grazie alle logiche della desistenza vinca il Nuovo Fronte Popolare, aggregatosi per salvare la Francia dai presunti eredi di Vichy. Aspettativa fantasiosa, specie se si considera che nel 1940 fu proprio il Parlamento uscito dalla vittoria del Front Populaire, quello vero, a consegnare su un piatto d’argento la Francia al Maresciallo Pétain.

