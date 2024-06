Ammettiamolo, un po’ stavamo iniziando a crederci. Dopo 54 minuti di assalti asfissianti dei calciatori spagnoli, senza alcun esito concreto, iniziavamo a pensare vuoi vedere che un po’ di cara, vecchia melina, un po’ di fortuna, un po’ di prodigi di Gigio Donnarumma, il tempo passa e poi finisce zero a zero? Meglio un pareggio che una sconfitta. Certo, i timidi azzurri non hanno fatto un tiro in porta, senza idee, si sovrapponevano, sbagliavano i passaggi, appena in difficoltà mandavano la palla in tribuna, talvolta intervenivano con le maniere forti e altre volte le prendevano. A sfiorare la porta e a prendere una traversa gli spagnoli c’erano riusciti. Per gli azzurri nessuna tenuta a centrocampo e minuti e minuti passati in baruffe nell’area azzurra. Alvaro Morata, Fabian Ruiz e Nico Williams sempre lì a scartare e a tirare. Alla fine, un’altra palla sventata da Gigio colpisce lo stinco di Riccardo Calafiori, rimbalza ed entra in porta. La nostra! La nostra porta…. tripudio dei bravi calciatori spagnoli che comunque non hanno fatto alcun gol durante tutta la partita. Ma hanno però dominato per 94 minuti. Tutto quell’assedio per vincere con un autogol. Mah! Del resto è la metafora dell’Italia: nonostante l’evidenza contraria, regge, regge, migliora, poi se qualcosa non va è per un errore o comunque per volontà interna non degli avversari in Europa… Nell’economia? L’Italia è forte, regge, da quando c’è il governo Meloni, la disoccupazione è in calo, il PIL dovrebbe migliorare secondo le previsioni Istat, ma il timore è che un errore possa arrivare dall’interno e mandare tutto all’aria. Ricordate le privatizzazioni di inizi anni Novanta decise con imprenditori e politici stranieri sullo yacht Britannia al largo di Civitavecchia? Chi favorì il piano? Politici e faccendieri italiani. E da due tre anni la vendita di circa 300 marchi del Made in Italy? I francesi e i tedeschi hanno fatto shopping compulsivo… ma è tutta colpa della Francia e della Germania o dell’Italia che non ha adottato politiche di autotutela come fatto in più occasioni da Macron in Francia?

La dichiarazione del ct Spalletti al termine della partita fa sorridere. Ha detto che gli spagnoli hanno vinto perché più freschi degli italiani. Ma che partita ha visto? Adesso non resta che attendere l’incontro contro la Croazia e vedere come va. Sperando che degli errori si faccia tesoro senza ripeterli.

Manlio Triggiani Manlio Triggiani su Barbadillo.it