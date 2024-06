Non importa quanto “pesi” una piuma. Se pochi grammi o molti soldi. Conta il suo svolazzare leggero. In balia del vento del destino. O del caso. Come in Forrest Gump dove compare all’inizio e alla fine ed è il simbolo del fato che decide le sorti del protagonista. La sua folle corsa. E il suo accompagnare il figlio al bus per il primo giorno di scuola. Emozione e ricordo. Il senso di un’icona che permette a chi guarda quella tenera piuma ricordare tutto il film in uno svolgersi mentale dei fotogrammi.