Cosa è la Destra oggi? Il breve libro scritto da Fabrizio Fratus assieme a Lorenzo de Bernardi cerca di dare una risposta in relazione ai valori e alle tradizioni del movimento culturale nato in contrasto alla rivoluzione francese. Un breve aggiornamento su temi fondamentali come il significato di razza, l’intelligenza artificiale, la spiritualità e Dio, l’economia e l’imprenditore. Oggi nel tempo in cui la politica è spesso difesa di oligarchie i due autori hanno voluto aggiornare temi fondamentali per la vita dell’uomo. Chi è l’uomo di Destra? In cosa crede? Di quale Destra parliamo? Senza sconti a nessuno e con la chiarezza di chi conosce l’argomento il libro è un ottimo strumento per giovani e meno che vogliono capire le idee della Destra.

Redazione Redazione su Barbadillo.it