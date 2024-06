Un carattere difficile, romantico, in un fisico poco prestante, data la bassa statura (“non ero il mio tipo… non mi piacevo” diceva di sé), arso dal desiderio di viaggiare nei luoghi più lontani, innamorato dell’avventura. Louis Julien Viaud, ufficiale della Marina francese, quando nel 1872 sbarcò a Tahiti, a ventidue anni, aveva già un’ampia esperienza di viaggi. Era stato in Arabia, Oceania, Giappone, Tonchino, arrivò fin nelle isole del Pacifico che amò profondamente, quanto le bellezze locali con le quali ebbe storie d’amore. Ragazze che, per mostrare apprezzamento per i suoi gesti gentili e ricambiare le sue maniere dolci e rispettose, lo ribattezzarono Loti, nome di un bel fiore polinesiano. Soprannome che al giovane ufficiale piacque e qualche anno dopo, quando cominciò a scrivere libri sui viaggi, decise di usarlo come pseudonimo. Le sue opere riscossero un gran successo. Non solo lo stile e la scrittura colpirono i lettori ma anche l’approccio alla vita come avventura, la volontà di viaggiare alimentata dall’ansia di scoprire quanto il mondo era piccolo e immenso al tempo stesso.

Man mano che Viaud scriveva libri, e la sua fama cresceva, finiva per trasformarsi in un “altro da sé”, come dice la sua biografa Lesley Blanch: Pierre Loti. Non solo uno pseudonimo, quindi, ma un’altra personalità, un altro uomo. Cercava la meraviglia in Oriente, nell’Islam, dimenticava la modesta casa di famiglia quando entrava in sontuose magioni turche e arabe. Una vita avventurosa e sfolgorante, se si pensa che ebbe poco da inventare quando voleva scrivere: gli bastava trasformare il proprio vissuto in narrazione letteraria. Gran conquistatore di donne, quando arrivava in un posto comprendeva subito usi e costumi con la perspicacia di un etnologo, e a essi si adattava presto. Ebbe donne di ogni latitudine e il suo diario, pubblicato postumo, confermava le narrazioni dei romanzi. Sembrava un fuggitivo, un uomo che per compiere la propria esistenza doveva sempre andare lontano. L’inglese Lesley Blanch, biografa di Loti, amava l’Oriente e in genere l’esotismo; era contro le convenzioni ed era attratta dalla spiritualità orientale. Ricostruì, con la propria cultura e la propria sensibilità, ciò che vedeva e reinventava ciò che non esisteva più: usi, costumi, storie. Era bionda, minuta, di bella presenza, proveniva da una famiglia medioborghese. Esordì come illustratrice di libri per poi collaborare con una famosa fotografa e con “Harper’s bazaar” e “Vogue”. Scrisse pochi libri ma apprezzati.

Quando Pierre Loti morì, in Francia gli furono tributati funerali di Stato, come per Victor Hugo. Se ne andò un romantico, esotico e sentimentale uomo che amava viaggiare e vivere nel Medio Oriente. “Fuggitivo” principalmente dalle convenzioni borghesi e dalla Francia borghese. Loti ostentava indifferenza per la società occidentale non condividendone i valori. Diventare l’altro da sé, questo il compito, e costruire il proprio io. Pierre Loti viaggiava per amore d’avventura e per amore del romanticismo, che non coniugava mai con i gusti occidentali. Per Loti viaggiare significava rispondere al richiamo irresistibile di luoghi che appartenevano al proprio animo. E fuggire per andare a cercarli.

Lesley Blanch, Pierre Loti. Ritratto di un fuggitivo. Medhelan ed., pagg. 470; euro 30,00; traduzione dall’inglese di Maria Cecilia Tagliabue; postfazione di Alberto Cristofori.

Manlio Triggiani