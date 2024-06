Tra i molti, forse troppi, commenti apparsi sulla nostra carta stampata e nei vari show televisivi, dove sedicenti esperti lamentano la mancata partecipazione dei giovani alla politica e il loro dilagante disinteresse per le elezioni, percepite come un inutile rituale, è mancata una sufficiente attenzione verso le novità che, invece, parrebbero smentire la disaffezione giovanile per la cosa pubblica. Liquidata piuttosto sbrigativamente l’aumentata percentuale di votanti rispetto alle precedenti elezioni europee registrata in molti Paesi, tra cui Belgio, Paesi Bassi, Francia e Germania, forse perché i partiti premiati, soprattutto dai giovani, si dichiarano antisistema, non è stata ancora prestata la dovuta attenzione a quello che sembra essere davvero una novità assoluta, ovvero la presenza nel Parlamento europeo di un nuovo partito, assolutamente estraneo alle dinamiche della vecchia politica e guidato da un giovane “Youtuber”: stiamo parlando di Se acabò la fiesta, (“La festa è finita”) guidato da Luis Perez Fernandez -noto come “Alvise”- che cura quasi un milione di followers, detti “scoiattoli” che gli hanno garantito il 4,58 % dei voti, regalandogli 3 seggi a Bruxelles.

Classe 1990, studente di Scienze politiche e Pubblica amministrazione, “Alvise” si è fatto notare nella politica spagnola sette anni fa, con il partito Ciudadanos, per poi mettersi in proprio nel 2019, organizzando un nuovo partito basato sui social network, soprattutto Youtube e Telegram e facendo comizi nelle discoteche. All’inizio di quest’anno ha annunciato, nella discoteca più famosa di Madrid, la sua discesa in campo alle elezioni europee causata dalla pessima situazione spagnola: “La Spagna -ha dichiarato- è diventata il festival dei criminali, dei corrotti, dei mercenari dei pedofili e degli stupratori”.

Il programma di Alvise -peraltro mai pubblicato- è sintetizzato nei pochi ma efficaci slogan: “Deportazione di tutti i clandestini, Padroni a casa nostra, Giustizia sociale, Sicurezza e sovranità”. Vasto programma, direbbe De Gaulle, eppure, contro ogni previsione, senza altro appoggio che quello dei suoi follower, in pochi mesi, alternando filmati dalla Rete a selfie scattati nelle piazze, il nostro youtuber ha coinvolto quasi un milione di giovani, che lo hanno premiato oltre ogni previsione.

Festeggiando, sempre in una discoteca, la meritata elezione, Alvise ha giurato guerra ai giornalisti mercenari, che hanno fatto di tutto per screditarlo, dandogli del fascista e razzista, e ha promesso di rappresentare i “veri spagnoli” che vanno salvati dalla palude partitocratica che sta soffocando il Paese. Ha attaccato violentemente la vecchia classe politica, promettendo, quando sarà al potere, di costruire una “mega prigione” dove saranno carcerati tutti i politici corrotti, “i Josè Bono, Felipe Gonzàlez e tutti quelli che grazie alla politica sono diventati milionari”. Ha annunciato di rinunciare totalmente allo stipendio di eurodeputato e ha massacrato sui social i suoi colleghi, come Irene Montero, che si trasferiscono a Bruxelles abbandonando – e dimenticando- la Spagna.

Insomma, più che finita, la festa sembra appena cominciata, e. a giudicare dalle violente reazioni dei “giornalisti di regime”, pare che a fargli la festa, ad Alvise, vorrebbero essere loro…

