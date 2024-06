Tracciare a grandi linee un bilancio della parabola politica di Silvio Berlusconi è un compito arduo e articolato, più di quanto possano indurre a credere le rappresentazioni a tinte fosche e caricaturali dei suoi incalliti detrattori oppure gli elogi incondizionati di sostenitori talvolta propensi ad attribuirgli un’aura di sacralità.

Un focus sul profilo di uno dei protagonisti più longevi della storia repubblicana è l’oggetto del libro di Piero Ignazi “Il populista in doppiopetto. Berlusconi e la politica italiana”, pubblicato dalla casa editrice Il Mulino, ricco di spunti di riflessione e riferimenti bibliografici, seppur non privo di alcuni passaggi discutibili.

Nella cornice delle profonde trasformazioni che sin dagli albori degli anni ottanta investirono la società civile (definita con un po’ di ottimismo “ribollente di vitalità”), il craxismo inteso come sintesi di un’anima rivolta al passato delle lotte operaie ed una aperta alle professioni dei piccoli e medi ceti produttivi emergenti riuscì ad intercettare solo in parte le istanze di questi ultimi, anche a causa del rapido radicamento – e quindi della concorrenza – della Lega nelle regioni del nord.

Raffigurazione plastica di una delle molteplici espressioni dell’individualismo imperante, imbevuto di inclinazioni narcisistiche, spinte al rinnovamento e ripiegamenti tradizionalisti, il Cavaliere avrebbe lasciato un’impronta più decisa rispetto a quella dei suoi precedessori, perché agevolato in via principale dall’erosione del sistema dei partiti spazzati via dagli scandali di Tangentopoli e dalla personalizzazione crescente della competizione politica, innescata – tra gli altri – dai considerevoli mutamenti avvenuti nel settore delle telecomunicazioni.

Forza Italia: un partito patrimonial-carismatico

E’ prassi consolidata che il sostegno alla candidatura a sindaco di Roma di Gianfranco Fini e il conseguente sdoganamento del Movimento Sociale Italiano rappresentarono il prologo della cosiddetta “discesa in campo”. Preparata più o meno sotto traccia, la novità colse di sorpresa – fra gli altri – Mario Segni, astro nascente della politica destinato a un rapido ridimensionamento (nonostante le battaglie referendarie per la preferenza unica e la riforma del sistema elettorale in senso maggioritario) che si consumò in un contesto avvelenato ancor più dall’irruzione di una polemica d’antan, quella sullo spauracchio del pericolo comunista.

Evitato accuratamente l’utilizzo del termine partito, anche per dare fiato alla narrazione secondo la quale il leader, spogliatosi delle vesti dell’imprenditore di successo, si è sacrificato da buon samaritano per salvare il paese, il movimento politico di Forza Italia si dotò di una struttura effettivamente anomala. Da una parte fu affiancato da una rete di club preesistente e separata, che svolse attività di mobilitazione e propaganda; dall’altro acquisì tratti proprietari e patrimoniali, riscontrabili nell’organizzazione di un centro propulsore (i fedelissimi di Publitalia) e nelle previsioni statutarie che assegnarono ad un comitato ad hoc nominato dal Presidente il compito di valutare le domande degli aspiranti iscritti, significativamente definiti – in caso di ammissione – “soci”.

Osservatore attento delle dinamiche di un impero fondato sulla proposizione pubblicitaria del consumo di beni eretto a stile di vita, della contaminazione crescente di informazione e spettacolo e dell’ingresso nell’arena della cosiddetta “politica del corpo”, Ignazi sovrastima il peso di un fattore molto rilevante – ossia le capacità di conoscenza, padronanza d’uso e controllo vero e proprio dei mass-media, nettamente superiori a quelle degli avversari – nel momento in cui asserisce che il Cavaliere non avrebbe vinto le elezioni del 1994 senza le sue televisioni, circostanza puntualmente smentita nelle consultazioni di due anni dopo.

La fine dell’esperienza di governo determinata dalle frizioni con la Lega, in particolare sul progetto di riforma delle pensioni, influì secondo il politologo romagnolo nella trasformazione di una concezione d’ispirazione in gran parte liberale e conservatrice in una di stampo populista e plebiscitario; detto in altro modo, dopo aver perso il potere Berlusconi iniziò a respingere qualsiasi soluzione parlamentare diversa rispetto a quella scaturita dal responso delle urne, considerandola illegittima.

Il rifiuto delle logiche della democrazia rappresentativa venne accompagnato dall’identificazione dello Stato con un apparato burocratico oppressivo, nemico della laboriosità e del buon senso comuni; linguaggio e toni anti-establishment si fusero con l’emersione del fenomeno dell’antipolitica, peraltro non distinta dal populismo del quale costituisce una delle varie sfaccettature.

La graduale acquisizione della consapevolezza di una carenza evidente – il disinteresse del leader verso i problemi di carattere organizzativo, principale ostacolo alla formazione di una vera e propria classe dirigente e quindi al radicamento territoriale del partito – preparò il terreno per la definizione di una nuova architettura interna. In vista del primo Congresso, il nuovo statuto istituì la figura del coordinatore nazionale di Forza Italia, ridimensionò il ruolo degli aderenti ai club e affidò le attività di mobilitazione ai “promotori azzurri”, che però svolsero tale funzione solo sulla carta.

I poteri di nomina e di cooptazione più o meno diretta della maggior parte dei componenti degli organi collegiali (Comitato di presidenza e Consiglio nazionale) rimasero prerogative del Presidente. Incline più a modi seduttivi che autoritari, il Cavaliere si circondò dell’elite di provenienza Fininvest: nel lungo periodo la vita interna del partito-azienda ne risultò talmente soffocata da divenire asfittica.

Pur con i suoi limiti, lo snodo produsse qualche effetto benefico che consentì di reclutare personale più esperto (soprattutto ex democristiani e socialisti) e di accentuare ancora una volta gli elementi di contrapposizione al comunismo, la retorica dello spirito d’iniziativa e quella dell’operosità che, incapsulati in una visione ottimistica di un futuro di libertà e benessere, costituirono i principali slogan vincenti della campagna elettorale del 2001.

Premessa la naturale predisposizione di Berlusconi a svolgere il ruolo di mediatore tra diverse componenti della coalizione a più riprese in conflitto tra di loro, l’analisi si concentra in questa fase da un lato sulle divaricazioni tra Forza Italia e Alleanza Nazionale – accentuate dalla disputa sul consenso dei ceti medio-alti e dei lavoratori autonomi – e dall’altro aderisce alle tesi di chi ha sottolineato la prevalenza del “Forzaleghismo” come sentire diffuso d’insofferenza verso le istituzioni, le regole e gli obblighi nei confronti della comunità, con particolare riferimento a quelli di natura fiscale.

Dalla nascita del Pdl al declino

La meticolosa ricostruzione in ordine cronologico di vicende spesso contraddittorie e convulse – basti citare la rimonta e la successiva sconfitta sul filo di lana nelle consultazioni elettorali del 2006, compresi i pesanti strascichi che ne derivarono – individua nella nascita del Popolo della Libertà (scaturita de facto da una tipica manifestazione di leadership carismatica, come il “discorso del predellino”) una scelta improcrastinabile, concepita anche come risposta al parallelo processo di aggregazione tra Margherita e Democratici di Sinistra.

La nuova definizione dei rapporti di forza interni sposta giocoforza l’attenzione sulle dinamiche della rottura del sodalizio con Fini; l’autore si schiera con le ragioni dell’epurato, pur mettendo nero su bianco che quest’ultimo non fu appoggiato da tutto il vecchio partito e che la resa dei conti con era stata procrastinata a dopo le elezioni europee per convenienze reciproche con l’alleato.

Costretto alle dimissioni al culmine di una drammatica congiuntura economica e sociale che ne minò il prestigio negli ambienti finanziari e presso i paesi partner dell’Unione Europea, Berlusconi dovette misurarsi con il declino che si materializzò, dopo il prologo del rovescio al referendum sull’abrogazione del legittimo impedimento, con l’interdizione dal seggio senatoriale a seguito dal passaggio in giudicato della sentenza per il reato di frode fiscale, relativamente alla vicenda dei diritti televisivi di Mediaset.

La sostanziale archiviazione di un’epoca durata un ventennio non sancì la fine politica dell’ex Presidente del Consiglio né l’implosione della sua creatura, anche per il fattivo adoperarsi – almeno in una prima fase – di Matteo Renzi, che contribuì a sottrarli dall’emarginazione.

Un populista in doppiopetto?

Il taglio accademico del lavoro non dissipa, a modesto parere di chi scrive, qualche dubbio.

L’oscuramento delle differenze identitarie e organizzative tra Forza Italia e la Lega induce l’autore, che pure sottolinea il peso crescente assunto negli ultimi anni da tematiche quali la sicurezza e l’immigrazione nel processo di “destrizzazione” del movimento di Salvini, ad esasperare un aspetto a ben vedere effimero della personalità di Berlusconi, che si avvalse in maniera intermittente di un repertorio – quello del populismo inteso come stile comunicativo – a cui attinsero, a piene mani e con sfumature diverse, vari esponenti politici di primo piano dei due schieramenti.

L’alone di automatica negatività associato al fenomeno occlude la possibilità di osservare che, nella sua complessa poliedricità, esso ha depotenziato il cleavage destra/sinistra, delineato quello popolo/elite, incluso forti istanze di rinnovamento della politica avanzate anche dai ceti cosiddetti “perdenti” della globalizzazione, rivendicato e consolidato un’identità autonoma.

L’ex direttore del Mulino assegna all’ascesa di Beppe Grillo e del Movimento Cinque Stelle una matrice comune a quella del partito del Cavaliere, che ha preso forma con l’idealizzazione del popolo nemico dei poteri forti e con l’estraneità alla politica istituzionale e ai suoi crismi.

Determinato a recuperare un ruolo primario che Forza Italia non avrebbe più svolto, malgrado i toni e gli atteggiamenti prudenti (per esempio di fronte alla crisi pandemica), il rafforzamento della collocazione atlantica non sconfessata dall’amicizia personale con Putin, il sostegno poi ritirato al governo Draghi e la spasmodica ricerca di un profilo istituzionale per accreditarsi invano come candidato alla Presidenza della Repubblica, Berlusconi demonizzò – secondo la tesi di Ignazi – il nuovo soggetto politico e spinse Forza Italia verso l’omologazione al sistema e ai professionisti della politica tanto stigmatizzati in precedenza. Sembra abbastanza per aggiungere che il capo del partito degli azzurri non interpretò un’autentica mentalità populista.

Contrario fino all’ultimo al concepimento dell’idea di una successione nonostante l’inesorabile incedere degli anni, egli colse senza dubbio in ritardo i cambiamenti generazionali della politica e quelli introdotti da Internet nella comunicazione.

Contribuì al tempo stesso non al rinnovamento della politica, come pure è stato ripetuto da più parti nelle settimane successive alla sua morte, bensì ad annacquarne la sostanza e ridurne la dimensione in piena sintonia con lo spirito del tempo. Diede piena rappresentanza a una forma di neo-conservatorismo moderato (soffocato dal suo egocentrismo), che all’inizio promise progetti di cambiamento e modernizzazione ma poi cominciò a perdere progressivamente slancio con la grande crisi finanziaria del 2008.

Attribuire una parvenza di validità scientifica alle opinioni di chi lo ha etichettato come espressione di un fantomatico “liberalismo di estrema destra” – accostamento di termini evidentemente molto diversi per concezione dello Stato, della nazione, della politica, dell’individuo, dell’economia, della società e così via elencando – appare quantomeno azzardato.

@barbadilloit