Lunedì 3 giugno, alle ore 21, al cinema Sivori di Genova, in salita Santa Caterina, Luca Barbareschi interverrà alla proiezione di The Penitent, film da lui prodotto, diretto e interpretato. Con lui il critico cinematografico. Maurizio Cabona.

All’origine del film, presentato alla Mostra di Venezia del 2023, un dramma di David Mamet.

Accanto a Barbareschi, nel ruolo dello psichiatra, in The Penitent c’è Adrian Lester nel ruolo dell’inquisitore. Lester è stato protagonista de I colori della vittoria di Mike Nichols, dove metteva in ombra John Travolta (nel ruolo di Bill Clinton).

Proprio Barbareschi ha fatto conoscere Mamet in Italia nel 1985 con la regia, per il Teatro Stabile di Genova, di, che nel 1992 sarà portato sul grande schermo col titoloda James Foley.