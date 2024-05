Tanto va la gatta al lardo che persino gli alleati italiani hanno un sussulto di orgoglio. Su tutti i giornali del mainstream – mai visto una cosa simile – si leggeva: “Non so perché il segretario Nato, Stoltenberg, dica una cosa del genere, penso che bisogna essere molto più prudenti …” . O anche: “Non esiste un segretario Nato o una nazione che decide la linea per tutte le altre”. Oppure, democristianamente parlando: “… Ogni decisione deve essere presa in maniera collegiale. Lavoriamo per la pace”. Si arriva al “capitano” che, più spiccio dichiara “Questo signore o chiede scusa o rettifica o si dimette, altre vie non ci sono”.

Vivaddio, non s’era mai vista una tale presa di posizione. Soprattutto sapendo che Stoltenberg, come Zelenski, è una figurina in mano a un cartaro che tiene il banco e i cui interessi non sono quelli dei giocatori, pardon, degli europei.

Finalmente qualcuno si accorge che nella Nato le decisioni si prendono all’unanimità nel Consiglio Atlantico, non con dichiarazioni sull’Economist. Lo sanno soprattutto i militari che, come il generale Tricarico, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica.

In un’intervista a La Verità, Tricarico ricorda che uno dei principi fondanti della Nato obbliga i Paesi membri a comporre pacificamente i conflitti.

Alla stessa maniera la pensano i militari in congedo, che si sono espressi in varie circostanze. Anzi è opinione comune che la Nato stia tradendo i propri principi fondanti fin dall’inizio del conflitto in Ucraina.

Per quanto riguarda poi le possibilità dell’Italia di far fede agli obblighi in ambito Nato, si rischia di essere sempre al di sotto dell’esigenza, perché l’Italia non può permetterselo.

E poi “perché e per chi” andare in guerra, se basta mantenere uno strumento deterrente? Per mantenere uno strumento reattivo basta smettere di usare le FF.AA. come FF.OO. a buon mercato (vds. Strade Sicure) o per smaltire rifiuti.