“Poeta maledetto, divorato da un’energia rivoluzionaria che ondeggia al servizio di molti, Limonov dal best seller omonimo di Emmanuel Carrere (Adelphi) sullo scrittore e militante morto nel 2020 dopo una vita avventurosa, vola sul concorso del festival di Cannes come trascinato da una furia iconoclasta con la trasposizione del regista russo Kirill Serebrennikov”: cosi’ l’Ansa presentA il film sull’intellettuale anarcofascista russo.

Il racconto cinematrografico va dalla Storia del dopoguerra fino ad oggi, da Stalin a Putin, tra David Bowie e Lou Reed. L’attore inglese Ben Wishlow è Eduard Limonov che sulle note di una colonna sonora riuscita presenta ad un pubblico di benpensanti l’esistenza ribelle di un russo nato sul confine ucraino.

“Poeta, delinquente, barbone, tossico, politico, artista e attivista, Limonov vive i suoi tempi da outsider, oppositore, intellettuale sempre contro qualcosa, ai margini, ma non per questo li evita. Serebrennikov, che lavora in Europa, forse a Berlino, da un’immagine espressionista a Limonov (non a caso l’ha scritto con Pawel Pawlikowski, Oscar nel 2015 per il film Ida oltre che con Ben Hopkins) e lo rende però moderno come un The Serpent, la serie tv con Tahar Rahim premiata nel mondo”: Limonov trasformato in un personaggio iconico. Ma lo scrittore, come ben noto ai nostri lettori, era molto altro.