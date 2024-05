Il governo di Giorgia Meloni conquista risultati a livello internazionale. Il ritorno in patria di Chico Forti, condannato negli Usa pur dichiarandosi innocente, e’ un elemento di un racconto politico e diplomatico finora con pochi errori e caratterizzato da uno scenario globale tra i più complessi, da Gaza a Kiev passando ora per Teheran.

Mentre Palazzo Chigi fa cose concrete, la sinistra gioca alle figurine per le Europee. Come con la candidatura di Ilaria Salis, sottoposta a misure cautelari per aver partecipato secondo gli inquirenti ad una aggressione ai danni di un gruppo di nazionalisti a Budapest. Da qui la necessità di rileggere il contesto italiano con la pungente satira di Osho, ovvero del talento assoluto di Federico Palmaroli…