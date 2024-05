Nel percorso quotidiano, scandito dai minuti, che tante vite odierne sono diventate, non c’è più molto spazio per sognare. Siamo in permanenza tenuti a fare tre cose insieme, col rischio di non essere efficaci come la società ci vorrebbe. Poiché l’attività viene associata al valore, i fuori di testa che ne arrestino il corso sono visti con sospetto. E se così noi rinunciassimo a una delle nostre più preziose facoltà?

Lo dimostra Marina van Zuylen nell’appassionante saggio L’Art d’être distrait – Se perdre pour se trouver (Flammarion). “Come molti pensatori hanno capito, essere distratti è entrare in un altro rapporto col mondo, meno serio, più creativo, vivere in una forma di poesia interiore propizia al cammino filosofico”.