Oggi 18 aprile, alle ore 18, presso la sala pubblica della sede sociale in Milano (via Duccio di Boninsegna 21/23) dell’Associazione Nazionale Volontari di Guerra, si inaugura la mostra “Vita di Teseo” con opere di Karl Evver, artista recentemente e prematuramente scomparso a Piacenza.

Karl Evver, classe 1964, è stato un artista autentico, non conforme, il quale ha dedicato all’arte tutta la sua vita, venendone in qualche modo consumato e non riuscendo a giungere a completa affermazione personale e a conseguire i riconoscimenti che pur avrebbe meritato. La sua produzione artistica, che possiamo definire geniale ed eclettica, spazia dalle arti figurative alla narrazione letteraria ed alla poesia. Personaggio controcorrente e fuori dal coro, non ha mai seguito alcuna moda che non fosse la sua ispirazione. Giù giovanissimo militante politico, , si dedicò totalmente a perseguire i suoi ideali di un’arte profondamente italiana.

La mostra sarà aperta anche venerdì 19 aprile, sabato 20, e domenica 21 dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18.00.