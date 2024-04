Nella carriera letteraria e cinematografica dell’inglese Alex Garland, agli statunitensi e agli Stati Uniti succede di tutto, incluso di occupare – anziché l’Iraq – la Gran Bretagna, come in 28 settimane dopo di Danny Boyle. Così non stupisce che in Civil War, da Garland stesso diretto e girato (ben due anni fa), la California e il Texas secedano per ragioni imprecisate. Le loro guardie nazionali, affiancate da frazioni dell’U.S. Army, marciano su Washington per riservare al presidente, barricato alla Casa Bianca, la stessa fine che, nel 1973, a Santiago del Cile, toccò a Salvador Allende.