I dizionari delle religioni e delle tradizioni che la Jaca Book sta pubblicando, curati dal maggiore storico delle religioni, Mircea Eliade (1907-1986), sono opere di grande importanza perché spiegano lemmi e tradizioni poco conosciuti offrendo l’opportunità di approfondire, nell’assieme, le strutture mentali e religiose di popoli lontani fra loro che mostrano di avere non pochi aspetti in comune.

Si tratta dell’”unità trascendente delle religioni”, come affermava Frithjof Schuon o il concetto evoliano “le vie sono tante la Tradizione è una”. Un volume di particolare interesse è, senz’altro, il Dizionario delle religioni del Nord America, curato da Mircea Eliade. Solitamente si pensa che un dizionario sia solo una lunga lista di parole che afferisce a una scienza. A uno sguardo esterno è così, infatti. Ma nella lettura, voce per voce, si nota come tutto è annodato in un discorso unico che assume una valenza maggiore di tanti trattati sulla civiltà di cui si sta leggendo. Alcuni singoli aspetti non si comprenderebbero se non si analizzassero bene mettendoli in correlazione con altri aspetti della civiltà. Fra le voci del dizionario eliadiano c’è innanzitutto la descizione dei popoli che vivevano nel Nord America, gli amerindi, poi le religioni diffuse in quel vasto territorio e la successiva penetrazione del cristianesimo che soppiantò in parte le religioni animiste e pagane. Poi le religioni amerinde, con l’alternanza di lemmi relativi alle religioni diffusesi con i lemmi di religioni monoteiste in quello spazio territoriale.

Non mancano voci più specifiche che riguardano particolari riti, usanze e tradizioni che venivano ripetuti di generazione in generazione in particolari pratiche religiose di singole popolazioni amerinde o gruppi di popolazioni, come gli Apache, gli Irochesi, gli Inuit, i Piedi Neri, i Lakota, i Navajo ecc. Una struttura, quindi, che arricchisce notevolmente il dizionario con voci altrimenti difficilmente reperibili se non in trattati specialistici. Non mancano voci che descrivono le più note guide spirituali dei nativi come Black Elk, Handsome Lake, Wovoka, Neolin e altri. Sono poi presenti voci che afferiscono ai riti come la danza del Sole, la danza degli spiriti, il Teatro religioso dei nativi nordamericani, che trattano lo sciamanesimo. Hanno collaborato con Mircea Eliade alcuni fra i maggiori studiosi e docenti di storia delle religioni. Si tratta di un’opera di alto livello che può definirsi esaustiva per quanto riguarda le religioni e la visione tradizionale dei miti, dei riti e dei simboli.

Mircea Eliade (a cura), Dizionario delle religioni del Nordamerica, Jaca Book ed., pagg. 292, euro 40,00 (ordini: libreria@jacabook.it)