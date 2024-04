I giornali hanno riportato notizie confuse sull’uso delle basi Nato o nazionali per lanciare attacchi contro le forze armate russe in Ucraina: qualsiasi aereo, battente qualsivoglia bandiera, che decolli da un aeroporto in Italia per attaccare forze armate russe, in Ucraina o in Russia, commette un atto di guerra e le nazioni coinvolte possono essere considerate in guerra.

Detto in chiaro: se un aereo, con le insegne di un paese Nato, decolla da Ghedi o Cervia o Gioia del Colle (l’altro aeroporto idoneo in Italia,) per bombardare o attaccare forze russe ovunque esse siano, commette un atto di guerra e la Russia potrà attaccare aeroporto e Paese da cui è decollato l’aggressore.

Parimenti, la Nato, ai sensi dell’art. 5 del Trattato, dovrebbe intervenire contro la Russia. Mi pare che sia ciò a cui punta la Nato, magari bluffando un po’, per vedere come reagisce la controparte. Chi ha un età, e una memoria, rammenterà la crisi dei missili a Cuba nell’ottobre 1962.

Al posto di Putin, in quest’ipotesi, prenderei il telefono rosso e chiamerei Biden, chiedendogli se vuole entrare in guerra o cedere Odessa, legando le mani all’Ucraina, in cambio della fine delle ostilità. In caso contrario, farei partire il “First Strike”. Possedendo ora, finché ha la superiorità numerica, gli ipersonici, potrebbe anche andargli bene.

Se no, ci rivediamo sul pianeta delle scimmie. Non a caso la nuova versione del film uscirà in aprile…