I 27 del Consiglio Ue, più il 28° attore ucraino, stanno decidendo – senza il mandato dei rispettivi Parlamenti e nemmeno del Parlamento europeo – come arginare lo sfacelo del fronte nord-orientale della guerra di Oceania contro Eurasia.

È un bluff per rieleggere Ursula von der Leyen? Certo è un altro atto di guerra contro l’Europa :se va in porto il progetto, la sua economia franerà. A quel punto i popoli restituiranno la von der Leyen al tè con le amiche, ma per gli Stati Uniti ci sarà stato nel frattempo l’esito auspicato contro il suo maggiore rivale commerciale. Perfezionato. dal fatto che gli eserciti della Nato, senza appoggio degli Usa, non avranno la meglio sulla Russia, che però sarà ulteriormente logorata, pur senza perdere.

La catastrofe nucleare non ci sarà, sempre che la Russia non percepisca rischi per la sua sicurezza.

Insomma: questa era la guerra degli Usa e del Regno Unito contro la Russia e contro l’Europa, da combattere fino all’ultimo soldato ucraino. Ora, quando gli ucraini sono ad esaurimento, occorrono forze fresche.

Attenzione. Potrebbe non essere necessario schierare soldati europei allo scoperto, l’importante è indurre i popoli europei all’ “economia di guerra”.

La coreografia di una forza di intervento europea sarà creata con fondi per miliardi di euro, che confluiranno in parte nei conti correnti degli stessi promotori, in parte nelle tasche dei produttori di armamenti e in gran parte negli Stati Uniti.

Nel film “Wall Street”, il personaggio di Gordon Gekko diceva: “È tutta una questione di soldi, il resto è conversazione”.