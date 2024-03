Edito una manciata di mesi fa da Bakemono Lab, “LoveSong for a vampire” (25 euro, 510 pagine) è una trattazione di stampo analitico e scientifico sull’etologia del vampiro in tutta la sua secolare vita – anzi, per la precisione, non-vita – letteraria e, soprattutto, cinematografica.

Partendo dal Nosferatu di Murnau, per arrivare fino ai vampiri ormai definitivamente “neutralizzati” e sbrilluccicanti di “Twilight” e “The Vampire Diaries”, passando per le tappe fondamentali del Dracula di Coppola, “Intervista col Vampiro” e “Buffy”, e per forza di cose anche trascurando qualcosa nonostante il peso specifico e il grado di dettaglio della trattazione (ad esempio, e immagino per mere ragioni cronologiche, il bizzarro e patinato “El Conde” di Pablo Larraìn sul Pinochet non-morto che prosciuga la linfa vitale del suo popolo, così come la curiosa vicenda de “I poteri delle tenebre”, un Dracula islandese ibridato per mano di Valdimar Ásmundsson, e i dettagli del “gotico padano” di alcuni film di Pupi Avati), Gabriella Giliberti fornisce una serie di istruttive chiavi di lettura per il successo ottenuto dalla figura del vampiro dai tempi di Polidori, Le Fanu e Stoker ai giorni nostri.

E se la chiave di lettura riguardante la liberazione dalle inibizioni, soprattutto femminili, proprie della società vittoriana è ormai ampiamente percorsa, quella che s’impernia su una visione di classe marxista dove il vampiro parassita rappresenta il borghese, che “succhia” il plusvalore del proletariato, è decisamente più suggestiva, e si aggancia a un’interpretazione hegeliana del vampiro come simbolo del conflitto irrisolto post-illuministico tra razionalismo utilitaristico ed esigenze romantiche di libertà individuale.

A quella sociologica e a quella filosofica/di classe si aggiungono poi le chiavi di lettura che orbitano attorno alle questioni di genere, particolarmente care all’autrice, e a quelle razziali, specialmente negli anni ’90 e 2000.

Il vampiro quindi cambia molto, specialmente nel Novecento: passa dall’incarnare il Male ed essere un simbolo di ansia e paura all’essere una creatura priva di identità e di responsabilità verso la vita, compresa la propria, e, paradossalmente, questa irresponsabilità, che raggiunge il suo apice con i vampiri-tossici e teppisti degli anni ’80 (si pensi a “The Addiction” di Abel Ferrara, ma anche a “The lost boys” di Schumacher, e, per altro verso, a quell’ esilarante catalogo di archetipi vampirici che è “What we do in the Shadows”) si modera e anzi muta di segno proprio in quest’ultimo decennio: l’Adam dello splendido “Only lovers left alive” di Jim Jarmusch, oltre a nutrirsi di sacche di sangue acquistate da medici compiacenti piuttosto che di vittime vive – altro che il Ptiokarum marinettiano di “Roi Bombance”, che, come ci ricorda Guido Pautasso nel suo “Vampiro futurista”, “frugava nelle arterie come negli scaffali di una biblioteca”! – è una sorta di custode borgesiano dell’arte e del bello, una rockstar innamorata, ma anche l’ultimo baluardo della “tradizione” artistica occidentale che si va sgretolando in una società sempre più consumistica, violenta e priva di creatività. E che dire dell’Edward Cullen di “Twilight”, che si sente talmente responsabile nei confronti della società e della sua ragazza umana, Bella, da farsi feroce detrattore del sesso prematrimoniale?

Esagerazioni e celie a parte, e al di là delle singole ricostruzioni, ci pare sensato vedere la figura del vampiro come una cartina di tornasole della vitalità di un popolo (raw, cruda, selvaggia, come la carne e il sangue di cui si ciba), delle sue aspirazioni e delle sue paure, vitalità che va però tenuta a freno, onde evitare di sconfinare in un suprematismo elitista; non a caso in tutte le recenti serie di vampiri gli Antichi o gli Originali sono arroccati su posizioni razziste e tradizionaliste, mentre i giovani cercano una mediazione con il mondo che li circonda, sempre più incline alle contaminazioni, ma anche a un ripiegamento individualista ostile alla comunità. Non è dunque un caso neppure che Vito Teti definisca il vampiro “una delle costruzioni melanconiche più significative della modernità”, perché cosa c’è di più individualistico eppure nobile della malinconia? Forse solo il vampiro stesso.