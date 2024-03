Sabato 16 marzo alle ore 17 a Roma presso la libreria Horafelix in via Reggio Emilia 89, si svolgerà, a cura del Centro Studi Kulturaeuropa, il Convegno dal titolo “EuroTecnica: Orientamenti su Politica e Tecnica nel Terzo Millennio”.

Intellettuali del pensiero non conforme, giornalisti e rappresentanti del mondo imprenditoriale e sindacale, si confronteranno sulla Rivoluzione tecnologica in atto, ed in particolare sul ruolo svolto dall’AI.

Nello specifico, si tratterà dell’impatto di questa rivoluzione sulla Politica e sulle tradizionali forme di rappresentanza, sul mondo dell’economia e del lavoro e sull’universo educativo e formativo scolastico.

Gli atti del Convegno saranno raccolti in una pubblicazione che sarà edita dalle Edizioni Passaggio al Bosco.