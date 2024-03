Papa Francesco dice alla TV elvetica ciò che gli altri capi di Stato o di governo si limitano a pensare: che l’Ucraina deve arrendersi ora, a condizioni. Più avanti dovrà farlo senza condizioni, a meno che la Nato intervenga direttamente. Ma l’Ucraina non può decidere da sé e, peggio, la leadership dei paesi europei non è all’altezza del ruolo che dovrebbe avere.

Intaccare la percezione di sicurezza della Russia riguardo alla propria sopravvivenza e pensare di cavarsela è peggio di un crimine: e’ un errore. Quanti ai governanti britannici e americani, essi si sono illusi che la Russia, dopo due anni di logoramento, crollasse come l’Urss. Ma Putin non lo permette e chi dovesse succedergli sarebbe, per la Nato, peggiore di lui. Potrebbero invece cedere gli oligarchi, infatti già c’è stato un certo fuggi-fuggi.

Ma se Putin, o chi per lui, fosse messo nell’angolo, scatenerebbe la guerra nucleare. Londra e otto grandi città degli Stati Uniti sarebbero colpite con la prima ondata. Ma potrebbe anche trattarsi della solita sceneggiata hollywoodiana.

Zelensky non serve più e la fine del conflitto avverrà ad elezioni avvenute negli Stati Uniti e in Russia. Partirà poi l’accordo per la spartizione di una nazione creata a tavolino. Polonia e Romania si sono già prenotate, anche se ora fingono di allestire eserciti contro la Russia.

La nuova Yalta è già pronta.