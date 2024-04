Il commento. La natura: la macchina usuraia di certo non è nostra mamma

Quanto allo slogan “Ultima Generazione difende il suo futuro”, non siamo noi adulti ad aver inquinato e rubato il loro futuro. Ci siamo trovati tutti – adulti, giovani e bambini -, per il fatto di vivere nella società del progresso, dei consumi, dentro la grande macchina che mangia la terra, per trasformarla in carta moneta elettronica e rifiuti inquinanti.