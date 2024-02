E’ di questi giorni, alla luce delle dichiarazioni del Ministro della Difesa, la presentazione alla Camera di un Disegno di Legge per istituire la riserva militare, capace, secondo le intenzione dei relatori, una rapida mobilitazione in caso di grave minaccia per la sicurezza del paese.

Sembra che i relatori non sappiano che nel nostro ordinamento la riserva esista già. Già ora la riserva funziona solo per alcune selezionate e/o occasionali professionalità, quasi esclusivamente ufficiali.

In passato qualche Ministro si era già espresso a favore dello sviluppo di tale strumento ma poi ci si è scontrati inesorabilmente con la realtà dei numeri e tutte le intenzioni e proclami si sono fermati di fronte al punto che imponeva i volumi di spesa invariati per la Difesa.

Molti paesi, anche in Europa, hanno una struttura simile e la impiegano quasi regolarmente affiancando o addirittura sostituendo i militare in servizio attivo in funzione del contesto operativo.

Ma una riserva che funziona devi sceglierla, addestrarla con regolarità per quelle che potrebbero essere le missioni da svolgere, pagare le assenze sul posto di lavoro e la diaria a quelli che già lavorano, organizzare una struttura che si occupi solo di tenerne traccia, richiamarli, vestirli, equipaggiarli, ecc.

Per fare tutto ciò servono soldi, più persone, più costi; con cosa la paghi? Con i soldi del bilancio corrente? Di quale dicastero? La difesa già ora lamenta di essere al limite nel bilanciare le attività correnti con le missioni internazionali, missioni che infatti vengono per esempio massicciamente integrate tramite quelle accise extra sui carburanti che a tanti appaiono anacronistiche ma di cui, mai come ora, le utilità sono attuali.

Una proposta del genere quando, nel contingente, il governo dice che la coperta è corta, fa parecchi tagli e fatica a trovare i soldi del Irpef che ha richiesto agli agricoltori, appare molto difficile da attuare, e tra centinaia di trattori sulle strade che chiedono sussidi e occupati che devi richiamare per un addestramento, magari estivo, so già chi avrà la priorità.

Il rischio quindi è che rimanga solo una operazione di propaganda destinata a rimanere al palo per mancanza di finanziamento o fino al prossimo cambio di governo.