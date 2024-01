Girato nel 2020, col covid che faceva strage e a Brexit appena definita nei dettagli con la Ue, The Last Bus di Gillie MacKinnon esce in Italia come Appuntamento a Land’s End. E’ un film dello stesso filone patriottico britannico di un capolavoro, Still Life di Uberto Pasolini (2013), produttore e regista italiano prestato a Londra.

Entrambi questi film raccontano le classi inferiori, personaggi con un passato di bambini o di adolescenti durante la seconda guerra mondiale, poi combattenti nelle guerre della decolonizzazione o del neocolonialismo. Sono cioè film che hanno preparato la Brexit e che ora l’accompagnano. Se Still Life si reggeva su Eddie Marsan, Appuntamento a Land’s End si regge su Timothy Spall, classe 1957, ma qui invecchiato per il ruolo di un vedovo novantenne. Per una promessa fatta alla moglie, giunto anche lui alla fine dei suoi giorni, percorre in autobus il Regno Unito dal suo punto più settentrionale, in Scozia, a quello più meridionale, in Cornovaglia. Incontra persone talora incattivite da una vita grama, ma anche persone che, nei social, trovano lampi di generosità. E’ la stessa traccia che, dal 2008, seguono tutti i film di Ken Loach.

Alle spalle di questo filone c’è, del resto, una tradizione letteraria, tra Charles Dickens, Rudyard Kipling.

*Appuntamento a Land’s End (The Last Bus, 2020) di Gillie MacKinnon, con Timothy Spall, Phyills Logan, 86′

@barbadilloit