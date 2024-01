Lavorando sul territorio abbiamo trovato “ancora ferite molto aperte, non me l’aspettavo. C’è ancora la necessità da parte di molti di avere risposte, ci sono divisioni ancora molto forti”. Lo spiega la regista Tiziana Aristarco, parlando del film tv da lei diretto La Rosa dell’Istria, con, fra gli altri, Andrea Pennacchi, l’esordiente Gracjela Kicaj, Clotilde Sabatino, Costantino Seghi e Eugenio Franceschini che debutterà su Rai 1 in prima serata il 5 febbraio, poco prima del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Il racconto, liberamente ispirato al romanzo “Chi ha paura dell’uomo nero?” di Graziella Fiorentin (Corbaccio) affronta il tema attraverso il dramma famigliare degli istriani Braico, che di fronte ai crescenti pericoli seguiti all’armistizio del ’43 in Italia, tra i soldati tedeschi che cercano di riorganizzarsi nella Repubblica sociale italiana e le truppe comuniste del maresciallo Tito intenzionate ad annettere l’Istria alla Jugoslavia, decidono di lasciare la propria terra per trovare rifugio in Friuli.

“È un’altra tappa nel ventaglio di racconti che vogliamo fare del nostro Paese nel segno di una memoria condivisa, anche perché vediamo come certe tragedie anche oggi si ripetono – spiega in conferenza stampa la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, che respinge l’idea il film tv sia riflesso della cosiddetta ‘Telemeloni’ -. Escludo l’idea che ci sia stato dietro un pensiero di costruzione di una nuova narrazione. Anche perché abbiamo cominciato a scrivere tre anni fa”.

È “importante raccontare anche parti di storia che sono state ancora abbastanza raccontate. Parliamo di tutti, smettiamola di parlare solo di una parte, la ricchezza di questo Paese sono le storie, bisogna farle conoscere”.

La Rosa dell’Istria, coprodotto da Rai Fiction, Publispei e Venicefilm (che aveva già realizzato sul tema delle foibe Red land di Maximiliano Hernando Bruno, qui cosceneggiatore con Angelo Petrella e coproduttore), inserisce la grande storia in una chiave “che la rende volutamente accessibile al pubblico più ampio possibile, quella del romanzo popolare” aggiunge Ammirati.

La trama

Così seguiamo l’esodo della famiglia Braico, segnato proprio all’inizio dal destino del figlio maggiore, Nicolò. Il capofamiglia, Antonio, medico (Pennacchi), porta la moglie e i due figli, la 18enne Maddalena, talentuosa pittrice e il figlio più piccolo Saulo, prima in Friuli, poi in Veneto, tra spaesamento, pregiudizi, difficoltà economiche e nuovi inizi. Un percorso nel quale Maddalena (Kicaj) incontra Leo (Franceschini), anche lui giovane pittore, che la incoraggia a credere nel proprio talento: una strada che la mette in rotta di collisione con il padre.

“L’esodo ha riguardato 350mila persone che nell’arco di sei, sette, otto anni hanno dovuto lasciare la casa e i loro beni per rimanere italiani” ricorda Alessandro Centenaro, coproduttore per Venice Film.

