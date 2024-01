Antidepressivi addio! Per la serie: un coro e una preghiera al giorno tolgono il medico di torno. Dose da raddoppiare con l’aggiunta di canti natalizi. Accade a Bethnal Green Londra sotto Natale: migliaia di persone anche giovani si accalcavano per cantare all’aperto. E non si trattava di karaoke ma di canti natalizi. Ignoro se il repertorio includesse Tu scendi dalle stelle e Adeste Fideles. Vista l’affluenza, altre manifestazioni in programma sono state cancellate per timore di disordini. Alla BBC Heather Atkinson, parroco di St Peter’s Bethnal Green: “Vediamo se riusciamo a trovare un modo per resuscitare il canto in una forma più sicura”. Illustri professoroni dichiarano, giornalisti di chiara fama indagano.

“Perché cantare fa così bene alla salute e al benessere” titola l’articolo di Ian Sample, The Guardian, 15 dicembre 2023. Nel testo: “Più di 7000 persone si sono presentate per i canti natalizi a Columbia Road – Bethnal Green, a est di Londra. Cantare riduce la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e gli ormoni dello stress. Dopo che le immagini su Tik Tok del primo canto di dicembre sono diventate virali, migliaia di persone si sono presentate per cantare e ballare. Il fascino vittoriano della strada in acciottolato ha sempre attirato le folle, ma il servizio di canti natalizi è diventato uno straordinario successo stagionale. Il successo rispecchia il ritrovato entusiasmo della nazione per il canto di gruppo, una tendenza che segue l’ascesa del maestro del coro televisivo Gareth Malone e la crescente popolarità del coro rock e del coro pop.

“Si tratta di un argomento davvero in forte espansione”, ha affermato Daisy Fancourt, professoressa di psicobiologia ed epidemiologia all’University College di Londra. “Il canto ha unito gli esseri umani e ha stimolato i legami sociali sin dalla storia antica della specie. Nel corso dell’evoluzione umana, l’attivazione delle endorfine, che crea un senso di appagamento e pace con il mondo, è emersa come mezzo primario per legare grandi comunità.” “Il canto è uno dei mega-meccanismi che utilizziamo per creare legami”, ha affermato Robin Dunbar, professore di psicologia evolutiva all’Università di Oxford.”

L’evento è stato ripreso anche da Camilla Cavendish, Financial Times, 17 dicembre 2023. Nel testo: “Qualcosa di strano e impressionante è accaduto a Columbia Road. Scarichiamo app di consapevolezza, e cerchiamo terapie parlanti per scongiurare la depressione. Facciamo lezioni di ginnastica, sempre più con un tocco meditativo. Esistono prove schiaccianti: la fede religiosa rafforza la salute mentale. Non molto tempo fa mi sono recata a una funzione domenicale nella chiesa di un villaggio in cui dietro l’altare c’era una banda di tre elementi, e il tutto veniva trasmesso su YouTube…Era pieno, con persone di tutte le età che cantavano e agitavano le braccia al ritmo di versioni popolari di vecchi inni. Rituali, musica, sentimento di comunità e senso di qualcosa di più grande di noi stessi. Lo offrono le principali religioni del mondo. In Gran Bretagna, l’Institute for the Impact of Faith in Life rileva che le persone con affiliazioni religiose dichiarate (cristiani, musulmani, ebrei, indù, sikh e buddisti) riferiscono un benessere psicologico significativamente più elevato rispetto agli atei: dal 70% al 49%. Uno studio sulla depressione tra gli anziani europei ha rilevato che l’adesione a una chiesa, una sinagoga o una moschea era più efficace nel migliorare la loro salute mentale rispetto alla partecipazione a gruppi di volontariato, sport o politici. Per quanto ciò metta a disagio noi razionalisti, qui c’è un punto inevitabile riguardo alla spiritualità. A volte avverto, nel barlume di una candela o in un melodioso canto sotto antichi archi, un senso di connessione con qualcos’altro. Questo Natale accoglierò con favore la possibilità di andare in una chiesa dove posso mettere via il telefono, riflettere sulle settimane passate, mettere in ordine i miei pensieri e pensare alle persone oltre che a me stessa. Oh, e cantare.”

Insomma Il canta e prega, che ti passa spopola, Mentre un tempo ci si aggirava, timorosi e compunti fra colonne, altari, e Cristi in croce oggi si va nella casa disertata di Dio a cantare per sentirsi un po’ meglio, per mutare stati umorali all’insegna del well being. Chi glielo dice adesso a comunisti, positivisti, razionalisti, atei e materialisti che il divino cacciato dalla porta sta rientrando dalla finestra? Il risveglio del sacro si percepisce anche sul tube di Londra. Per pubblicizzare una birra senza alcool, ad esempio, hanno adoperato una figura un tempo assai nota: Maria Vergine. Lo sguardo implorante della Madonna con una birra in mano incanta. Cheers!

Lucky Saint plays on Christian imagery in Dry January campaign shot by Rankin.

Lucky Saint out of home campaign / Lucky Saint

New alcohol-free beer brand Lucky Saint has leaned into its religious name for a series of out-of-home ads encouraging people to switch to its 0.5% lager for Dry January rather than stop drinking completely.