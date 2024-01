Lo stato termodinamico di un sistema con sola presenza di vapore è detto punto di rugiada. E così s’intitola, con riferimento alla condensa sui vetri durante iuna nevicata, il film corale di Marco Risi sugli ultimi mesi di Dino, suo padre, grande regista a riposo, che però non voleva smettere di lavorare. Aveva infatti vissuto nella condizione perfetta: era pagato per fare ciò che avrebbe pagato per fare.

Lo sfondo è pre-covid: il 2018-2019 di una casa di riposo per gente di spettacolo. Protagonista: l’ospite Dino (Massimo De Francovich), già noto fotografo, perfettamente lucido, che teme di smettere di esserlo. Comprimari: gli altri ospiti in età, ma in apparente buona salute; e il personale – tra i venti e i cinquant’anni – di una resdienza di alto livello.