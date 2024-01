Per chi ha seguito le vicende della Casa di Carta, si ricorderà sicuramente di Andrés de Fonollosa, alias Berlino. Per gli altri comuni mortali, Berlino è un eccentrico ladro spagnolo, sempre imprevedibile ma con un grande senso di leadership.

Tutti in trepida attesa per questo frizzante prequel della Casa di Carta (addirittura a Madrid in Plaza Isabel è presente un cartellone pubblicitario il quale raffigura un tunnel da cui escono i protagonisti con tanto di torce su casco accese durante gli orari notturni).

Il protagonista, niente di meno che l’acclamato Berlino. Purtroppo poco è durato nella serie principale, tanto poco appunto da convincere gli sceneggiatori a creare un nuovo flashback per celebrare il grande ladro che tanto ha appassionato milioni di spettatori.

Con un piccolo accenno al futuro colpo alla Zecca di Stato, questo prequel vi farà rimanere col fiato sospeso. Questa volta però non per il tanto atteso colpo, ma per gli intrighi e la passione che sul finale si mescoleranno a pura adrenalina. Tutto ciò grazie all’imprevedibile carattere di Berlino, un uomo di altri tempi, colto e galante con quel pizzico di follia che rende il tutto ancora più effervescente.

Insomma alla grande attesa per un nuovo colpo, si sostituisce un nuovo racconto al cui centro non troviamo i minuziosi passaggi del Professore ad appassionarci; ma una tresca d’amore che sfocerà in una grossa complicazione.

Solo sul finale ci farà assaporare la vera adrenalina in stile Casa di Carta e ci lascerà in sospeso in attesa di un nuovo colpo di genio da parte degli sceneggiatori.

*Casa di Carta: Berlino, (Spagna,2023)

Visibile sulla piattaforma Netflix dal 29 dicembre 2023

Duranta media di un episodio: 40-60 minuti

Regia: Álex Pina e Esther Martínez Lobato

Sceneggiatura: Álex Pina e Esther Martínez Lobato

Interpreti: Pedro Alonso, Tristán Ulloa, Michelle Jenner, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Samantha Siqueiros

